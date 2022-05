L'Institut Vector remet des bourses de près de 2 millions de dollars aux meilleurs étudiants à la maîtrise poursuivant des études supérieures en intelligence artificielle en Ontario





110 étudiants recevront une bourse fondée sur le mérite de 17 500 $ de l'Institut Vector pour l'année scolaire 2022-23

Cette bourse contribuera à attirer les meilleurs talents en intelligence artificielle dans la province

Plus de 1 000 étudiants ont obtenu une maîtrise en intelligence artificielle en Ontario cette année

TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - L'Institut Vector a annoncé aujourd'hui les 110 récipiendaires de la Bourse en intelligence artificielle Vector 2022-23. D'une valeur de 17 500 $, ces bourses fondées sur le mérite reconnaissent les meilleurs candidats qui étudient dans des programmes d'études individuelles en intelligence artificielle en Ontario, ou dans l'un des programmes de maîtrise reconnus par Vector. Ces programmes permettent aux étudiants d'acquérir les connaissances et les compétences en intelligence artificielle recherchées par les employeurs.

Les récipiendaires de la Bourse en intelligence artificielle Vector sont inscrits à une variété de programmes, du génie à l'informatique, en passant par l'informatique de la santé, l'analyse des données en entreprise et plus encore. La cohorte de cette année a reçu des bourses d'une valeur totale de près de 2 millions de dollars. Ces étudiants de talent gonfleront le bassin de candidats prêts à se joindre aux effectifs en intelligence artificielle de l'Ontario.

« Le fait de recevoir cette bourse va m'ouvrir de nombreuses portes, me permettre de rencontrer plusieurs spécialistes du domaine, de tisser des liens et de mieux me préparer pour le marché du travail », a déclaré Vinitha Raj Rajagopal Muthu, qui étudie au programme de maîtrise en génie électrique et informatique à l'Université de Waterloo. « Les occasions de réseauter avec des chercheurs et des professionnels vont me donner une meilleure vue d'ensemble des tendances dans le domaine. »

La Bourse en intelligence artificielle Vector attire les meilleurs talents aux programmes de maîtrise en intelligence artificielle dans les universités de l'Ontario et fait partie d'un ensemble de programmes administrés par Vector pour mettre les meilleurs candidats en contact avec des entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle. Jusqu'à maintenant, des entreprises et des organisations ontariennes ont embauché plus de 850 étudiants des programmes de maîtrise en intelligence artificielle reconnus par Vector, y compris des récipiendaires de la Bourse en intelligence artificielle Vector.

Dans le cadre de cette cinquième ronde, des bourses ont été octroyées à des étudiants de 14 universités de l'ensemble de la province. Un total de 461 bourses a été octroyé depuis le lancement du programme en 2018, et plusieurs récipiendaires se sont inscrits à des programmes de maîtrise en intelligence artificielle nouvellement créés. Plus de 1 000 étudiants seront diplômés de l'un des programmes de maîtrise en intelligence artificielle offerts en Ontario cette année, ce qui dépasse l'objectif de la province de délivrer 1 000 diplômes par année d'ici 2023.

« Grâce à cette bourse, il est plus facile pour nous d'attirer des talents solides à notre programme de maîtrise en science des données, des personnes qui désirent contribuer aux effectifs en intelligence artificielle au Canada, en particulier des candidats internationaux de niveau supérieur », a déclaré Ayesha Ali, professeure agrégée de statistique au département de mathématiques et statistique de l'Université de Guelph.

Les récipiendaires de bourses et les étudiants inscrits aux programmes de maîtrise reconnus par l'Institut Vector participent à des événements et assistent à des conférences où ils peuvent rencontrer les meilleurs chercheurs et cliniciens en intelligence artificielle, ainsi que des représentants des plus importants employeurs canadiens, ce qui leur offre des occasions de carrière uniques. Les étudiants de maîtrise ont également accès au Digital Talent Hub de Vector, des événements de perfectionnement professionnel et de réseautage, et des programmes d'aide au développement de carrière en intelligence artificielle.

« Mon objectif de carrière et de jeter un pont entre la recherche et la pratique dans ce domaine », affirme Reza Namazi, candidat à la maîtrise ès sciences appliquées en informatique et génie à l'Université McMaster. « La générosité de Vector m'incite à redonner à la collectivité à l'avenir pour aider d'autres étudiants comme moi à réaliser leurs rêves. »

Vector annoncera les dates du concours de bourses 2022-23 à l'automne 2022. Pour en savoir plus, consultez le site vectorinstitute.ai/scholarship .

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la liste des récipiendaires 2022 ici.

À propos de l'Institut Vector

L' Institut Vector fait la promotion de l'excellence et du leadership en matière de connaissances, de création et d'utilisation de l'intelligence artificielle au Canada pour favoriser la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes. La stratégie triennale de Vector vise à faire progresser la recherche en intelligence artificielle, à augmenter son adoption dans l'industrie et le système de soins de santé par des programmes de recrutement de talents, de commercialisation et de mise en oeuvre, et à favoriser une utilisation responsable de l'intelligence artificielle au Canada. Les programmes pour l'industrie , dirigés par les meilleurs praticiens en intelligence artificielle, offrent des notions de base pour appliquer l'intelligence artificielle aux produits et processus, des conseils aux entreprises, de la formation pour les professionnels et met les employeurs en contact avec des candidats prêts à travailler. Vector est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du CIFAR et par des partenaires de l'industrie.

Les stages, le réseautage et la Bourse en intelligence artificielle Vector sont les composantes de base de l'initiative de maîtrise en intelligence artificielle de l'Institut Vector, appuyée par l'Ontario. Cette initiative vise à développer les effectifs en intelligence artificielle de l'Ontario et à favoriser le développement économique et la création d'emplois basés sur l'intelligence artificielle.

SOURCE Vector Institute

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 08:01 et diffusé par :