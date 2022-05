ASDR Canada Inc. annonce l'acquisition d'ECO Technologies





MALARTIC, QC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - ASDR Canada Inc. (ASDR), une entreprise de premier plan fournissant des services diversifiés d'ingénierie, de traitement des eaux et des solutions clés en main au secteur minier, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'ECO Technologies, une entreprise innovante spécialisée en dragage et en services environnementaux.

« Nous sommes fiers d'annoncer cette acquisition stratégique qui renforce ASDR dans son ensemble en élargissant notre présence géographique et en consolidant nos relations auprès de clients importants à travers le Canada. De plus, nous solidifions notre offre complète en traitement des eaux, du dragage jusqu'à la déshydratation des boues et la gestion de l'eau », a déclaré Stephen Authier, Président-directeur général d'ASDR.

« ECO Technologies s'appuie sur une solide équipe de dragage de plus de 30 membres, une flotte d'équipements spécialisés et des décennies d'expérience dans la livraison de mandats en milieux aquatiques. Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe d'ASDR afin de relever les plus grands défis de l'industrie en matière de restauration environnementale et de traitement des eaux. Cette association nous permet d'offrir une gamme élargie de services à nos clients par l'entremise d'un guichet unique », a conclu Marc Maurice, Président d'ECO Technologies.

Avantages stratégiques de l'acquisition

Stratégie de croissance et expertise renforcée : Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'ASDR visant à accélérer sa croissance et à renforcer sa proposition de valeur en traitement des eaux. ECO Technologies est reconnue dans l'industrie pour sa grande expertise en dragage et en bris de glace préventif, ce qui complète bien la gamme de produits d'ASDR afin de mieux desservir ses partenaires d'affaires. Cette intégration verticale augmentera la compétitivité d'ASDR pour participer à des projets plus complexes et de plus grande envergure dans les secteurs miniers, industriels et gouvernementaux.

Développement durable : ASDR bénéficiera d'une base de clients dans de nouveaux marchés où elle pourra développer ses activités, notamment dans les Maritimes et dans l'Ouest canadien. L'entreprise renforcera également son objectif à long terme, visant à fournir des solutions environnementales durables pour surmonter les défis d'aujourd'hui et surpasser les objectifs de ses clients.

À propos d'ASDR Canada Inc.

ASDR est une entreprise d'ingénierie diversifiée et intégrée verticalement fondée en 2006. Elle détient une solide réputation dans le secteur minier tant au niveau national qu'international, en particulier dans sa capacité à fournir des solutions clés en main. Elle offre à ses clients une combinaison unique d'ingénierie et de gestion de projets, de traitement des eaux, de services industriels et de fabrication. À cela s'ajoutent ses technologies innovantes de traitement des eaux et de déshydratation des boues, ainsi que ses équipements de dragage. ASDR compte plus de 300 employés répartis dans cinq bureaux au Canada et à l'étranger, dont le siège social à Malartic, au Québec.

À propos d'ECO Technologies

Fondée en 1992 au Nouveau-Brunswick, ECO Technologies s'est forgée une solide réputation internationale en fournissant des solutions fiables et polyvalentes qui protègent les écosystèmes aquatiques. Son offre de services comprend le dragage, la déshydratation des boues, la restauration environnementale, le soutien opérationnel pour des projets d'infrastructure et le bris de glace préventif pour l'atténuation des inondations.

