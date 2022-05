AVIS PHOTO : Pyramid Analytics clôture un financement de série E sursouscrit de 120 millions USD





Pyramid Analytics, un fournisseur pionnier de plateforme d'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un round de financement de série E, à hauteur de 120 millions USD, soit 20 millions USD au-dessus de l'objectif fixé, et portant la levée de fonds totale de la société, à plus de 211 millions USD. Le tour de table a été mené par H.I.G. Growth Partners, la filiale spécialisée en investissements en capital de croissance, de H.I.G. Capital, société d'investissement alternative mondiale, de premier plan, affichant plus de 48 milliards USD de capitaux propres sous gestion1, avec la participation de Clal Insurance Enterprises Holdings, Kingfisher Capital et General Oriental Investments. Les premiers investisseurs ayant participé à ce nouveau cycle incluent JVP, Maor Investments, Sequoia Capital, et Viola Growth.

L'intelligence décisionnelle sera la prochaine étape de l'analytique. La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

1 Sur la base du montant total des engagements en capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.

