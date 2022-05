Les Compagnies Loblaw Limitée conclut l'acquisition du Groupe Santé Lifemark





BRAMPTON, ON, le 10 mai 2022 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») a confirmé aujourd'hui la clôture de l'acquisition précédemment annoncée du Groupe Santé Lifemark (« Lifemark ») auprès d'Audax Private Equity.

Lifemark est le plus important fournisseur de services ambulatoires en matière de physiothérapie, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale ainsi que d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Cette acquisition permet à Loblaw, par l'entremise de sa filiale à part entière Shoppers Drug Mart Inc. / Pharmaprix Inc., d'étendre encore davantage ses activités en tant que fournisseur de services de santé, grâce à son réseau de solutions de santé et de bien-être accessible en personne et virtuellement.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, comptant un réseau de plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires dans les communautés partout au pays. La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins.

Par l'entremise de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, le chef de file du marché canadien des pharmacies de détail et le plus important fournisseur de produits et services pharmaceutiques, Loblaw offre un accès à des pharmacies avec service complet et une gamme de services incluant des ordonnances, des revues médicamenteuses, des services de vaccination, des diagnostics de conditions mineures et des consultations en nutrition dans plus de 1 800 emplacements répartis dans 10 provinces et 2 territoires, notamment dans les établissements de Shoppers Drug Mart, et de Pharmaprix, ainsi que dans les pharmacies de Loblaw, DRUGStore et CENTRESanté.

À propos du Groupe Santé Lifemark

Groupe Santé Lifemark est un chef de file en matière de services de réadaptation communautaire, de santé et de bien-être au travail et d'évaluation médicale au Canada. Forte de plus de 20 ans d'excellence en matière de services, Lifemark est un fournisseur digne de confiance d'un éventail complet de soins de santé, effectuant plus de trois millions de visites de patients par année et employant plus de 5 000 cliniciens, experts médicaux et autres membres de l'équipe hautement qualifiés.

En tant que plus importante entreprise de physiothérapie au Canada, Lifemark est passionnée par l'enrichissement de la santé des Canadiens par le mouvement. L'engagement de Lifemark envers la santé et le bien-être dépasse les soins offerts aux patients et inclut l'ensemble de l'équipe, comme en témoigne sa culture primée.

À propos de Audax Private Equity

Audax Group est un gestionnaire d'investissements alternatifs de premier plan, avec des bureaux à Boston, New York et San Francisco. Depuis sa création en 1999, la société a levé plus de 30 milliards de dollars de capitaux dans le cadre des activités de ses filiales Private Equity et Private Debt. Audax Private Equity a investi plus de 9 milliards de dollars dans plus de 150 plateformes et plus de 1 050 entreprises, et investit actuellement à partir de son sixième fonds de capital-investissement de 3,5 milliards de dollars. Grâce à son approche disciplinée « Buy & Build », Audax cherche à aider les sociétés plateformes à réaliser des acquisitions qui alimentent la croissance des revenus, optimisent les activités et augmentent considérablement la valeur des fonds propres. Avec plus de 30 employés et plus de 100 professionnels de l'investissement, la société est un partenaire en capital de premier plan pour les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Audax Private Equity à l'adresse www.audaxprivateequity.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des renseignements prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw à l'égard d'événements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de Loblaw de faire croître son entreprise telle que décrite dans le présent communiqué de presse.

Les renseignements prospectifs s'appuient sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont plusieurs ne peuvent être contrôlés par Loblaw, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs énoncés dans le rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel actuel ainsi que dans la notice annuelle de Loblaw. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige expressément, Loblaw ne s'engage pas à mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont émis à la date de celui-ci et sont assujettis aux présentes mises en garde.

