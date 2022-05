Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada





MONTREAL, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Elles ont démontré leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement ainsi que des finances afin d'atteindre une croissance durable. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 29e année, demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.

« Compte tenu des deux dernières années d'activité dans un contexte de pandémie, ESS est particulièrement honorée de se voir décerner ce prix très prestigieux pour la 11e année consécutive. Nous apprécions la relation que nous avons établie avec les organisateurs du programme des sociétés les mieux gérées et nous pensons que la rigueur associée à la qualification pour ce prix a contribué à faire de notre société une entreprise plus forte et mieux gérée. Je m'en voudrais de ne pas remercier tous nos employés et l'équipe de direction pour leur travail acharné, leur loyauté et l'exécution professionnelle de leur rôle spécifique au sein de la société en ces temps difficiles. Cette récompense leur revient de droit », a déclaré Peter M Willis, co-président exécutif d'Equipment Sales & Service Limited.

« Devenir une lauréate du Club Platine des Mieux gérées est une énorme réalisation, a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Ces entreprises font preuve de résilience, de polyvalence et d'acuité stratégique. Elles ont constamment démontré leur capacité à prospérer sur un marché concurrentiel qui évolue rapidement. Les lauréates de cette année devraient être fières non seulement de cette reconnaissance prestigieuse, mais aussi des contributions importantes qu'elles apportent au monde des affaires du Canada. »

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées de 2022 ont en commun, notamment, de mettre leur personnel et leur culture au premier plan, en se concentrant sur leurs stratégies ESG et en redoublant d'efforts pour accélérer leur digitalisation.

« Chez Equipment Sales & Service Limited, nous sommes honorés d'être désignés cette année encore comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. L'accomplissement particulier de notre personnel au cours de la dernière année chez Equipment Sales & Service a été de réaliser une année exceptionnelle malgré non seulement la pandémie persistante, mais aussi de formidables problèmes d'approvisionnement et de disponibilité. Grâce à leur ingéniosité et à leur travail acharné, nos gens ont augmenté leurs ventes, leurs marges et leurs parts de marché. Je souhaite reconnaître, remercier et féliciter chacun d'entre eux », a déclaré Morgan Cronin, président d'Equipment Sales & Service Limited.

« La CIBC est fière d'être un commanditaire du programme des sociétés les mieux gérées au Canada dont le mandat consiste à célébrer les organisations de premier plan qui bâtissent un avenir meilleur pour notre pays », a déclaré Dino Medves, premier vice?président et chef de Groupe Entreprises CIBC. « Malgré l'évolution rapide du contexte des affaires et l'incidence de la COVID-19 sur l'économie, les sociétés lauréates continuent d'offrir des solutions novatrices pour la croissance et l'investissement à long terme. »



Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées de 2022 seront mises à l'honneur à l'occasion d'un gala à travers le pays. Un symposium virtuel des Mieux gérées aura également lieu et abordera les grandes questions d'affaires à la base de la réussite des dirigeants d'entreprise actuels. Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Equipment Sales & Service Limited

Equipment Sales & Service a été fondée en 1946, ce qui la classe parmi les plus vielles et les plus établies des entreprises d'équipements au Canada. Désormais dans sa troisième génération en tant qu'entreprise familiale privée, ESS conserve la flexibilité afin de répondre rapidement aux besoins des clients et de suivre le rythme de notre économie mondiale en pleine évolution. ESS est fier de fournir un niveau de service personnalisé aux clients basé sur nos valeurs traditionnelles de travail acharné, d'intégrité et de responsabilité partagée. En plus de la vente d'équipement lourd, ESS est l'un des plus grands fournisseurs de services nationaux au Canada, soutenant toutes les marques de machineries avec des techniciens de service formés et le plus grand inventaire OEM au pays, de pièces d'usure et de pièces de rechange. Notre engagement envers le service à la clientèle va de pair avec notre engagement envers les employés de l'ESS. Notre politique de sécurité et nos programmes de formation du personnel sont conçus pour maintenir le personnel ESS en bonne santé, productif et au sommet dans leur domaine d'expertise.

Pour obtenir plus d'information, veuillez écrire à l'adresse suivante ou visitez le site suivant :

[email protected] ;

www.societeslesmieuxgerees.ca.

Personne-ressource

Morgan Cronin

President, Equipment Sales & Service Limited

416-249-8141

www.essltd.com

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 07:15 et diffusé par :