Taiga annonce des livraisons de motoneiges électriques à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)





L'utilisation de motoneiges électriques innovatrices dans ses activités d'exploitation permet à la société d'État de soutenir sa mission de durabilité

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), fabricant chef de file de véhicules hors route électriques, a annoncé aujourd'hui avoir livré des motoneiges NomadMC à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), la société d'État qui administre les parcs nationaux et réserves fauniques de la province. Les véhicules ont été livrés au parc national de la Gaspésie, au parc national des Monts-Valin, au parc national de la Jacques-Cartier, au parc national du Mont-Tremblant et au Centre touristique du Lac-Simon. Les motoneiges de Taiga contribueront aux objectifs de la Sépaq d'adopter des solutions d'affaires durables qui favoriseront les activités quotidiennes et la gestion d'ensemble des parcs nationaux. Elles serviront exclusivement aux employés dans le cadre de leur travail quotidien.

« À titre d'entreprise d'ici, nous sommes fiers de fournir notre motoneige électrique à la société québécoise responsable des parcs nationaux et réserves fauniques du Québec », a déclaré Samuel Bruneau, chef de la direction de Taiga. « La Sépaq et Taiga partagent un profond attachement pour la nature et le désir non seulement de permettre aux Québécois de profiter des grands espaces, mais également de préserver l'environnement pour les générations à venir. L'introduction de nos motoneiges révolutionnaires dans le parc de véhicules de la Sépaq permettra à celle-ci de garantir la performance dont elle a besoin, tout en préservant également l'environnement. »

« La Sépaq est résolument engagée envers une réduction de son empreinte carbone dans une optique de développement durable. L'achat de motoneiges électriques qui répondent à certains de nos besoins d'opération en établissement s'inscrit parfaitement dans cette orientation. Nous continuerons à assumer notre mission de rendre accessibles des territoires naturels exceptionnels tout en assurant leur protection et leur conservation pour les générations futures », a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Reposant sur un design entièrement repensé et une plateforme de motoneige simplifiée mécaniquement, le modèle Nomad offre une fonctionnalité optimisée pour des tâches utilitaires, des sorties en famille ou des excursions dans les sentiers. Un groupe motopropulseur ne nécessitant aucun entretien, des paramètres de conduite personnalisables et un contrôle de l'accélération ultra-précis contribuent à la facilité de maniement et au caractère accessible du modèle Nomad. Offrant une performance de pointe dans toutes les conditions et une recharge de batterie standard, Taiga établit la norme en matière de durabilité et de fiabilité pour les motoneiges électriques.

À propos de Taiga

Taiga (TSX: TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez le https://www.taigamotors.com.

À propos de Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est une société d'État regroupant un réseau de 46 lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Elle administre, exploite et met en valeur 23 parcs nationaux, un parc marin, 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti ainsi que huit établissements touristiques. Elle offre un éventail d'activités et de services permettant à ses visiteurs de vivre des expériences diversifiées dans des environnements naturels exceptionnels. La Sépaq assure la pérennité des territoires et des actifs publics au bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens à la nature.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les attentes relativement aux tendances du marché, aux taux de croissance d'ensemble du marché, le rendement prévu des expériences clients et de la demande pour nos produits, de même que toute information ayant trait à nos croyances, plans, attentes, anticipations et intentions.

Ces informations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « prévoir », « projeter », « croire » et « continuer », ainsi que la forme négative de ces termes et des termes similaires, y compris des références à des suppositions, même si toute information prospective ne contient pas nécessairement ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses affaires, activités, perspectives et risques à un moment précis dans le contexte de développements passés et futurs possibles. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de 3 mois et de 12 mois terminées le 30 décembre 2021 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 28 mars 2022 dans le profil SEDAR de la Société à sedar.com.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. À moins d'indication contraire ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Corporation Moteurs Taiga

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :