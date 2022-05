Placements Mackenzie annonce les résultats d'assemblées extraordinaires portant sur des fusions de fonds





TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui les résultats d'assemblées extraordinaires qui se sont tenues le lundi 9 mai 2022, au cours desquelles les investisseurs ont approuvé une série de fusions de fonds, présentées dans le tableau ci-dessous. Ces fusions visent à rationaliser davantage la gamme de produits de Mackenzie. Les fusions seront réalisées le 20 mai 2022 ou aux environs de cette date.

Fusions de fonds

Fonds existant (Fonds en dissolution) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie

Pour de plus amples renseignements au sujet des fusions de fonds veuillez consulter : Placements Mackenzie annonce des changements proposés à sa gamme de fonds.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 197,1 milliards de dollars au 30 avril 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

