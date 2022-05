FYidoctors nommée l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada pour une troisième année consécutive





TORONTO, 10 mai 2022 /CNW/ - FYidoctors a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Elles ont démontré leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement ainsi que des finances afin d'atteindre une croissance durable.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 29e année, demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale.

FYidoctors est le plus grand fournisseur de soins de la vue au Canada, regroupant plus de 600 optométristes et plus de 300 cliniques pour servir les Canadiens d'un océan à l'autre. Cette reconnaissance est alimentée par la passion de son équipe à enrichir la vie des gens par des soins exceptionnels à la fine pointe de la technologie. La société fait toujours passer les patients avant tout et les place au coeur de tout ce qu'elle entreprend.

Face aux défis indéniables de la pandémie de COVID-19 qui ont touché le monde des affaires, FYidoctors a pris des mesures vigoureuses afin d'innover et de repenser son modèle d'affaires. La société a développé de nouvelles façons de prendre soin de ses patients et de son personnel, en se concentrant sur le maintien de sa solidité financière et en assurant l'excellence opérationnelle. Elle a donné la priorité à la santé et au bien-être de son équipe, de ses patients et de ses communautés. Ces actions ont permis à FYidoctors d'ajouter un nombre record de cliniques à son réseau, de poursuivre ses investissements dans les technologies de pointe et de continuer à fournir un service exceptionnel.

«?Les lauréates du programme des Mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité en explorant de nouvelles possibilités d'avancement, a déclaré Lorrie King, Associée, Deloitte, et coleader du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. Nous sommes extrêmement fiers de souligner leurs réalisations impressionnantes dans un monde des affaires qui évolue rapidement. Leurs réussites démontrent l'importance d'un leadership fort et d'une grande prévoyance pour stimuler la croissance à long terme.?»

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les Sociétés les mieux gérées de 2022 ont en commun, notamment, d'avoir mis leur personnel et leur culture au premier plan, de s'être concentrées sur leurs stratégies ESG et d'avoir redoublé d'efforts pour accélérer leur transition numérique.

« Nous sommes absolument ravis de figurer parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada pour une troisième année consécutive », a déclaré le docteur Alan Ulsifer, chef de la direction et président du conseil d'administration de FYidoctors. « Cette importante réalisation montre l'engagement de notre équipe envers l'excellence, l'innovation et le travail collaboratif. Nous croyons que les professionnels de la santé doivent définir l'avenir des soins de santé et nous sommes privilégiés de pouvoir accompagner chaque jour les Canadiens dans leur parcours. C'est un honneur que nous souhaitons partager avec tous nos employés et optométristes qui s'efforcent de faire une différence au quotidien » , a-t-il conclu.

Les lauréates du programme des Sociétés les mieux gérées de 2022 seront mises à l'honneur à l'occasion d'un gala à travers le pays. Un symposium virtuel des Mieux gérées aura également lieu et abordera les grandes questions d'affaires à la base de la réussite des dirigeants d'entreprise actuels. Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, consultez le site www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de FYidoctors

FYidoctors est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des optométristes, gérée par des professionnels et centrée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements médico-esthétiques exceptionnels, ainsi que des produits et des services conçus avant tout pour les patients. L'entreprise compte plus de 300 cliniques partout au pays et figure aux palmarès 2020, 2021 et 2022 des Sociétés les mieux gérées au Canada. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYidoctors soutient de nombreuses causes et activités philanthropiques par l'entremise de programmes axés sur la collectivité et de la Fondation Enrichir la vie. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.fyidoctors.com/.

