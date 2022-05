DNA Script nomme Chris Barbazette au poste de Directeur Commercial





DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) à la demande, a annoncé le recrutement, au sein de son équipe de direction, de Chris Barbazette, professionnel aguerri des sciences de la vie, en tant que Directeur Commercial. Dans ses nouvelles fonctions, M. Barbazette sera chargé de diriger les équipes de marketing, de ventes et leurs fonctions support et jouera un rôle central dans le renforcement de la position de l'entreprise sur le marché afin d'accélérer et de pérenniser sa croissance commerciale.

"Nous sommes ravis d'accueillir Chris dans la famille DNA Script", a déclaré le PDG et cofondateur Thomas Ybert. "Chris possède une expérience d'une incroyable richesse dans la mise sur le marché de technologies disruptives à l'échelle mondiale dans de petites et grandes organisations. J'ai hâte de travailler avec lui dans cette période de développement rapide pour DNA Script, en vue de répondre à la demande de la plateforme SYNTAX."

M. Barbazette a rejoint DNA Script après avoir travaillé chez Resolve Biosciences, un leader émergent dans le domaine de la biologie spatiale, où il a occupé le poste de directeur commercial et établi les quartiers généraux américains de la société mère allemande. Dans ce rôle, M. Barbazette a développé la stratégie commerciale, a dirigé le développement de la marque de l'entreprise et a mis en place des équipes de vente, leurs équipes support, ainsi que les équipes marketing. Avant de rejoindre Resolve Biosciences, M. Barbazette a occupé des postes de direction et de gestion dans plusieurs entreprises de diagnostic et de sciences de la vie, notamment Genapsys et Agendia. Chez Affymetrix, il a gravi plusieurs échelons entre 2007 et 2016, assumant la gestion d'équipes de vente, de marketing et leurs fonctions support, ainsi que des responsabilités commerciales sur plusieurs continents jusqu'à ce qu'il accède au poste de senior vice president en charge des opérations commerciales mondiales, où il a contribué à la transition de l'organisation commerciale vers Thermo Fisher Scientific après l'acquisition de la société pour 1,4 milliard de dollars.

"Je pense que DNA Script, avec sa technologie disruptive, est à un point d'inflexion dans sa transformation du mode de fonctionnement de ce marché. Mon objectif est de focaliser l'entreprise sur le client dans des domaines d'application comme la biologie synthétique, la génomique et la médecine personnalisée, où il existe un besoin non encore satisfait pour des solutions personnalisées rapides et à la demande ", a déclaré M. Barbazette. "Je suis impatient de travailler aux côtés de cette équipe de direction très talentueuse et solide pour construire une organisation commerciale mondiale de classe internationale."

A propos de DNA Script

Fondée en 2014, DNA Script est une entreprise technologique pionnière dans le domaine des sciences de la vie qui développe une nouvelle méthode plus rapide, plus puissante et plus polyvalente pour concevoir et fabriquer de l'ADN. L'entreprise a mis au point une alternative à la synthèse d'ADN traditionnelle appelée synthèse d'ADN enzymatique, ou EDS, permettant à cette technologie d'être accessible aux laboratoires disposant du premier instrument de synthèse enzymatique de paillasse, le système SYNTAX. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script vise à transformer la recherche en sciences de la vie grâce à une technologie innovante qui donne aux chercheurs un contrôle et une autonomie sans précédent.

