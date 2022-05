Commémorations entourant le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque : LA FONDATION RENÉ-LÉVESQUE ANNONCE LA TENUE DE L'« ANNÉE LÉVESQUE » DÈS JUIN





MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - En prévision du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, la fondation qui porte son nom annonce qu'elle prépare d'importantes commémorations et complète la mise en place de l' « Année Lévesque ».

En effet, à quelques jours près, c'est de la Fête nationale du Québec en 2022 jusqu'à celle de 2023 que se tiendront une série d'activités et d'initiatives venant célébrer la mémoire du 23e premier ministre du Québec, qui a profondément marqué l'histoire du Québec et dont l'héritage continue d'influencer la vie des Québécoises et Québécois. René Lévesque aurait eu 100 ans le 24 août 2022.

Le coup d'envoi de l'Année Lévesque sera donné le 13 juin, à Montréal, alors que se tiendra le même jour une première activité à la Grande Bibliothèque, soit une discussion sous forme de table ronde ayant pour thème René Lévesque : aux sources d'une fierté nationale. C'est aussi lors de ce coup d'envoi que sera lancé le livre René Lévesque - Un homme et son siècle de Guy Lachapelle.

La programmation de l'Année Lévesque est notamment constituée des activités suivantes (voir ici pour les mises à jour) :

13 juin 2022 : Coup d'envoi de l'Année Lévesque, lancement de livre et table ronde à la Grande Bibliothèque, Montréal Jusqu'au 21 août : Exposition en lien avec la bande dessinée Quelque chose comme un grand homme, Québec Juin 2022 : Hommage lors de la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec 23 et 24 juin 2022 : Hommage dans le cadre de la Fête nationale du Québec 14 août 2022 : Grand entretien avec Lucien Bouchard lors de la clôture des Rendez-vous d'Histoire de Québec 24 août 2022 : 100e anniversaire de naissance/Inauguration de Sur les traces de René Lévesque, Montréal/Commémoration et portes ouvertes, Espace René-Lévesque, New Carlisle 26 août 2022 : 45e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française 17 novembre 2022 : Ouverture de l'exposition René et Lévesque au musée de la Civilisation, Québec Février 2023 : Spectacle hommage à René Lévesque et à la langue française, Montréal Juin 2023 : Activité dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, musée de la Civilisation, Québec Juin 2023 : Clôture de l'Année Lévesque

En temps opportun, chacune des activités de l'Année Lévesque fera l'objet d'une annonce spécifique et de plus amples détails seront alors donnés. D'autres activités pourraient être annoncées d'ici le début de l'Année Lévesque et dans le courant de cette dernière. Il faudra donc rester à l'affût, sur la page Facebook de la Fondation René-Lévesque et son site Internet notamment, où l'on peut s'abonner aussi à l'infolettre.

En décembre dernier, la Fondation René-Lévesque Lévesque annonçait que Me Lucien Bouchard avait accepté d'être le président d'honneur des commémorations. Dans une vidéo rendue publique et dans laquelle il parle de René Lévesque, l'ancien premier ministre du Québec (1996-2001) explique : « Comme Québécois, nous lui devons collectivement beaucoup. Tout particulièrement - et c'est peut-être ce qui compte le plus - nous lui devons la fierté d'être Québécois ». Il émettait aussi le souhait que « comme moi, vous vous inspirerez à nouveau de l'oeuvre de René Lévesque pour mieux affronter les défis d'aujourd'hui. » Dans une nouvelle vidéo, il invite aujourd'hui la population à célébrer et redécouvrir un personnage hors du commun.

À l'occasion de l'annonce, la Fondation a aussi dévoilé un visuel et un logo spécifique aux commémorations. L'Année Lévesque est une initiative de la Fondation René-Lévesque présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, a d'ailleurs expliqué en ces mots l'association de son entreprise à l'Année Lévesque, à titre de présentateur. « Parce que les Québécoises et les Québécois se sont reconnus en lui, René Lévesque fait partie de cette lignée de personnes qui ont profondément changé le cours de notre histoire récente. Il a transformé notre façon de parler de nous, de concevoir notre identité comme forgée dans l'affirmation et la fierté. Québecor est très heureuse de s'associer à l'initiative de la Fondation René-Lévesque et de présenter l'Année Lévesque qui célèbrera autant les grandes réalisations du 23e premier ministre que l'homme qui a marqué, et marque encore aujourd'hui, de destin de notre nation, le destin des Québécoises et des Québécois ».

Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette : « Cet été marquera non seulement le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, mais également le 45e anniversaire de la Charte de la langue française. Aujourd'hui, nous sommes honorés de reprendre le flambeau et d'offrir aux Québécoises et aux Québécois une Charte renforcée et adaptée à notre situation linguistique actuelle. La contribution fondamentale de ce grand homme à l'avenir de la langue française au Québec doit être connue de tous, particulièrement des jeunes générations. Comme M. Lévesque l'était, nous pouvons être fiers de parler français et de former une nation unique au parcours exceptionnel. »

De précieux partenaires rendent possible l'Année Lévesque dont : BAnQ, les Presses de l'Université Laval, l'Ordre national du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois et ses sociétés affiliés dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Société nationale des Québécois Richelieu--Saint-Laurent, la Société nationale Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le Comité de la Fête nationale à Montréal, BD Québec, la Fondation Lionel-Groulx, les Rendez-vous d'Histoire de Québec, le Partenariat du Quartier des spectacles, l'Espace René-Lévesque et le Musée de la civilisation.

Les Québécoises et Québécois sont invités à soutenir financièrement la Fondation René-Lévesque et ses activités, en visitant le site www.fondationrene-levesque.org. À l'onglet « Appuyez-nous », ils pourront faire un don en ligne ou trouver un formulaire pour faire parvenir un chèque.

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation René-Lévesque soutient la recherche, la diffusion et la publication et octroie annuellement des bourses aux étudiants. Elle est reconnue comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada.

Ce dossier en ligne comprend pour consultation et téléchargement : le logo de l'Année Lévesque, la vidéo promotionnelle de l'Année Lévesque et les vidéos du président d'honneur des commémorations, Me Lucien Bouchard (décembre 2021 et mai 2022). La Fondation est sur facebook.com/fondationrenelevesque.

