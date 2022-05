Lancement de la 16e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux Saint-Lambert, Ville hôte de la campagne 2022





MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Ville de Saint-Lambert lance sa 16e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux.

1 personne sur 8 est allergique à l'herbe à poux au Québec

L'herbe à poux est une plante envahissante, qui entraîne des réactions allergiques comme l'écoulement nasal ou des éternuements chez un Québécois sur huit. Pour les gens aux prises avec une problématique telle l'asthme, l'allergie à l'herbe à poux peut même être un déclencheur de crise, qui provoque des difficultés respiratoires importantes, de l'essoufflement ou encore une oppression thoracique. « Les changements climatiques accentuent les problèmes d'allergies saisonnières, mais heureusement, la lutte contre l'herbe à poux est simple, efficace et peu coûteuse. Il suffit d'arracher ou de couper les plants à des moments propices au cours de l'été, soit à la mi-juillet et à la mi-août, pour obtenir un maximum de réduction du pollen dans l'air », fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie qui est également porte-parole de la direction nationale de santé publique du Québec dans ce dossier.

La Ville de Saint-Lambert , ville hôte de la 16e campagne annuelle

La Ville de Saint-Lambert, impliquée depuis plusieurs années dans le combat contre l'herbe à poux, a rejoint cette année la campagne de l'APQ à titre de ville-hôte. Elle invite par ailleurs ses citoyens à informer sa patrouille verte de toute observation d'herbe à poux sur un terrain public de la ville par courriel au [email protected].

Une campagne de sensibilisation

L'objectif de cette campagne de sensibilisation est d'apprendre à la population à reconnaître cette plante nocive afin de limiter son effet sur la santé des citoyens. Afin d'obtenir des résultats à plus grande échelle, l'Association pulmonaire du Québec sollicite annuellement l'implication de 1 130 villes et municipalités du Québec leur demandant de poser des gestes concrets dans l'entretien des terrains et bordures de route relevant de leur responsabilité et dans la sensibilisation faite auprès de leurs citoyens. En rejoignant la campagne, les villes participantes pourront se procurer du matériel informatif gratuit ou à peu de frais auprès de l'APQ ou encore soutenir la campagne en utilisant leurs propres médias.

Pour obtenir plus d'informations, les villes peuvent communiquer avec l'Association pulmonaire du Québec en composant le 1-888-POUMON-9 ou en consultant le site Web herbapoux.ca.

Cette campagne est financée en partie par le gouvernement du Québec et rejoint les objectifs du plan pour une économie verte.

