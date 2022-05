Hey Karry déploie des efforts pour remettre l'expérience client entre les mains des entreprises.





Hey Karry est une startup technologique basée à Dubaï fournissant des services de livraison du dernier kilomètre aux petites et moyennes entreprises (PME), leur permettant ainsi de former un canal direct au consommateur. Elle a développé une plate-forme technologique centrée sur l'utilisateur et facile à utiliser qui permet aux entreprises d'effectuer leur livraison du dernier kilomètre tout en gardant le contrôle du parcours de l'expérience vécue par le client.

Lancée en 2019, Hey Karry constitue une réponse à l'insatisfaction des propriétaires de PME face au modèle de livraison des agrégateurs qui a émergé il y a environ 7 ans. De nombreux agrégateurs de livraison tiers ont été créés pour offrir aux entreprises un accès aux consommateurs via des plateformes en ligne tout en gérant leur expérience client et leurs livraisons. Cependant, les entreprises ont remarqué que les structures de commission des agrégateurs de livraison ainsi que les contraintes liées à l'engagement avec les clients via ces plateformes ont rendu difficile le maintien de la rentabilité et le développement de l'engagement client. De plus, ces agrégateurs facturent des frais élevés, jusqu'à 30 % de chaque achat, ce qui nuit à la rentabilité de l'entreprise et conduit souvent les clients à payer un prix plus élevé pour le même produit.

Le fondateur de Hey Karry, Farhan Aziz, a déclaré : " Les entreprises sont en train de réaliser l'importance d'être connectées directement à leurs clients et la plateforme de Hey Karry les aide à faciliter cette interaction directe. Au lieu de compter sur l'intermédiation d'applications d'agrégation, les entreprises peuvent désormais contrôler directement chaque point de contact de leur expérience client, ce qui se traduit par une relation entreprise-client plus durable".

En outre, Aziz a ajouté : " Notre modèle économique place la durabilité au coeur de son éthique et tente d'affronter les risques toujours croissants du changement climatique qui constitue l'un des plus grands défis mondiaux dans le domaine de la construction de communautés durables. Hey Karry a un rôle à jouer dans sa communauté et encourage ses partenaires et clients à faire de même ".

Les livraisons du dernier kilomètre constituent une grande partie des émissions de carbone liées au transport de marchandises, représentant 8 % de l'empreinte mondiale. De plus, Hey Karry incite les entreprises à regrouper les livraisons dans un même lieu afin de réduire l'empreinte carbone et l'impact environnemental. Elle encourage également les fournisseurs de flottes sur la plate-forme à utiliser les véhicules électriques pour des livraisons durables.

Au cours des deux dernières années, plus de 625 entreprises des Émirats arabes unis ont rejoint la communauté Hey Karry, et ce nombre augmente chaque jour. Hey Karry est également en train d'étendre sa présence dans toute la région du CCG.

Hey Karry est incubée par Eagle Proprietary Investments, une société d'investissement diversifiée à l'échelle mondiale qui se concentre sur les investissements directs dans des entreprises en phase de démarrage ou de développement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 05:35 et diffusé par :