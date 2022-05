Domaine Clarence Dillon lance le millésime 2020 de La Clarté de Haut-Brion





PARIS, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le millésime 2020 de La Clarté de Haut-Brion, paré de son nouveau flacon et son nouvel habillage est à présent disponible pour ses amateurs. Recherché dans le monde entier, La Clarté conjugue la rareté, l'excellence du savoir-faire des Châteaux Haut-Brion et La Mission Haut-Brion et toutes les qualités d'un grand vin blanc de Bordeaux.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/uk/9044551-la-clarte-de-haut-brion-2020/

La magie du terroir de Haut-Brion

Si le magnifique terroir de graves de Haut-Brion est connu pour donner naissance à des vins rouges légendaires, il produit aussi de grands vins blancs dès le 18ème siècle, en majorité liquoreux à l'époque. C'est au début du 20ème siècle que les vins blancs secs tels que nous les connaissons aujourd'hui font leur apparition. Chaque année, un soin permanent à la vigne au fil des saisons, une vinification et un élevage sur mesure permettent de faire naître ces vins blancs précieux et admirés.

L'héritier de deux icônes

Ce vin blanc, à la robe claire et dorée, est un assemblage où le sémillon (75%), qui apporte corps et douceur, est majoritaire et complété par le sauvignon qui apporte fraîcheur et structure. Le premier nez est intense et fruité, avec de jolies notes de pêche et de coing et une complexité unique. L'attaque est douce et savoureuse. Le vin évolue sur un corps de bouche gras et presque sucré, avec des accents du Sud. La finale, par de jolis amers, est très rafraîchissante. Autant de raisons pour l'amateur de découvrir, ce vin blanc sec aussi fin que rare : seules environ 1000 caisses sont produites par millésime.

Les raisins de La Clarté de Haut-Brion sont issus du terroir de Haut-Brion, partagé par les deux propriétés : Château Haut-Brion et Château La Mission Haut-Brion. Ce nouveau flacon rappelle cette ascendance unique : la forme reprend celle des bouteilles de Château Haut-Brion, tandis que l'habillage est inspiré de celui des flacons de Château La Mission Haut-Brion.

Découvrir la vidéo

Ce second vin constitue une très belle entrée en matière avant de découvrir ses aînés. Pour découvrir ses qualités, de nombreuses occasions de dégustation sont possibles. La Clarté de Haut-Brion s'apprécie à l'apéritif ou bien accompagnera merveilleusement des fruits de mer ou des sushis, sa structure et son aromatique s'allient à la perfection avec des poissons nobles. Au cours d'un repas, vous pourrez également l'accorder avec un plateau de fromages à pâte dure.

La Clarté de Haut-Brion 2020

(encart, avec les données tech et le packshot)

Assemblage :

74,8% sémillon

25,2% sauvignon blanc

Degré alcoolique : 13,4°

Vendanges du 19 au 28 août

Contacts



Eline Huet Chargée de Communication [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1809852/La_Carte_de_Haut_Brion_glasses.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1457431/Domaine_Clarence_Dillon_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 05:05 et diffusé par :