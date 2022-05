La mairesse Catherine Fournier procède à une annonce majeure concernant le nom du boulevard Sainte-Foy





LONGUEUIL, QC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse au cours de laquelle la mairesse Catherine Fournier procédera à l'annonce du changement de nom du boulevard Sainte-Foy. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et responsable de l'urbanisme et du patrimoine, Carl Lévesque, président de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, président du comité de toponymie et conseiller municipal du district du Coteau-Rouge et Marjolaine Mercier, conseillère municipale du district de LeMoyne-Jacques-Cartier.

L'annonce de la nouvelle appellation aura lieu :

Le 10 mai 2022 à 9h30

À l'intersection du boulevard Sainte-Foy

et de la rue Emma, à Longueuil

