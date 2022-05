BMO Etend Ses Activités de Négociation Electronique Pour les Institutions et les Courtiers Négociants à la Région de l'EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)





NEW YORK et LONDRES/ ACCESSWIRE / le 10 mai 2022 / BMO Groupe financier (BMO) (NYSE:BMO)(TSX:BMO) a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa présence en matière de négociation électronique dans la région de l'EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), lançant pour la première fois ses services de négociation électronique pour les institutions et les courtiers négociants en dehors de l'Amérique du Nord.

Dans le cadre de son engagement continu à placer « Le numérique au premier plan », BMO s'efforce de favoriser la rapidité, l'innovation et l'efficacité en tirant parti de la technologie, des données et de l'analytique pour stimuler la croissance de sa clientèle et approfondir ses relations.

BMO a fait l'acquisition de Clearpool Group en 2020 afin d'accélérer le développement de ses solutions de négociation électronique pour la microstructure moderne des marchés dans plusieurs catégories d'actifs et régions. Avant l'acquisition, BMO s'appuyait sur le système de gestion algorithmique de Clearpool pour son offre de négociation électronique institutionnelle. Après l'acquisition, aux États-Unis et au Canada, les activités de négociation électronique institutionnelle de BMO ont continué à gagner du terrain auprès des gestionnaires d'actifs et des fonds de couverture. BMO continue d'investir et d'ajouter des ressources afin de tirer parti du système de gestion algorithmique et d'offrir une offre différenciée unique aux institutions, tout en continuant de servir et d'élargir la clientèle de plus de 120 courtiers négociants de Clearpool qui utilisent actuellement la technologie du système de gestion algorithmique.

« Notre objectif est d'étendre nos capacités aux institutions et aux courtiers négociants de la région de l'EMOA, a déclaré Joe Wald, directeur général et cochef, Négociation électronique, BMO Marchés des capitaux. Les marchés européens ont bon nombre des mêmes besoins en matière de technologie de négociation que les marchés nord-américains, besoins auxquels nous avons réussi à répondre. Notre savoir-faire en matière de microstructure des marchés et de développement de la technologie financière nous place dans une position idéale pour avoir un impact positif de grande envergure. Nous sommes ravis d'apporter des solutions aux participants du marché et de les aider à naviguer sur les marchés en constante évolution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. »

Le lancement dans la région de l'EMOA s'inscrit dans le cadre de l'engagement « Le numérique au premier plan » de BMO à mettre l'accent sur la rapidité, l'efficacité et la portée afin d'accélérer la fidélisation des clients et la croissance. L'offre électronique totale, pour les institutions et les courtiers négociants, est la meilleure de sa catégorie - comme en témoignent la reconnaissance de BMO comme meilleur pupitre de négociation du côté vendeur aux Markets Media Choice Awards et la reconnaissance de Clearpool comme meilleure plateforme de négociation du côté vendeur aux Water's Sell Side Technology Awards.

Pour les institutions, BMO offre :

une équipe expérimentée possédant une expertise approfondie de la structure des marchés;

la conception d'algorithmes sur mesure pour répondre aux objectifs de négociation des clients;

l'accès à une liquidité unique;

une approche itérative et basée sur les données pour obtenir de meilleures exécutions pour les clients.

Pour les courtiers négociants, le système de gestion algorithmique de Clearpool fournit :

la possibilité de contrôler des protocoles de routage impartiaux et transparents;

des outils de production de rapports prénégociation, intrajournaliers et post-négociation;

des modèles d'exécution d'agence ou de service bureau;

des piles technologiques modernes, situées à la fois dans la région de l'EMOA et en Amérique du Nord;

un portail client convivial.

« Notre infrastructure de négociation mondiale possède une architecture distribuée et une empreinte de centre de données optimisée pour une latence minimale et elle est conçue localement pour les régions que nous servons, a poursuivi Michael Green, chef de l'exploitation et chef, Négociation électronique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le lancement de notre produit dans la région de l'EMOA témoigne du dévouement et de l'engagement de notre équipe à transformer la négociation électronique à l'échelle mondiale. »

BMO travaille avec rapidité et envergure pour faire progresser ses clients, libérer la puissance de ses employés et assurer la fidélité, la croissance et l'efficacité. En vue du lancement, BMO a procédé à d'importantes embauches au niveau de la direction, des opérations et des ventes dans la région de l'EMOA. Les nouvelles recrues sont Michael Green, chef de l'exploitation et chef, Négociation électronique, Europe, Moyen-Orient et Afrique; Yashar Asl, Ventes électroniques, Europe, Moyen-Orient et Afrique; Kavel Patel, Ventes électroniques Europe, Moyen-Orient et Afrique; et Toby Benzie, Ventes aux courtiers négociants, Europe, Moyen-Orient et Afrique. BMO a une présence établie à Londres, Paris et Dublin et a ouvert un nouveau bureau à Londres en janvier 2022.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

