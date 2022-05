Le Real Madrid Virtual World est né, une plateforme pionnière qui unit tous les Madridistas du monde entier





· Le Real Madrid, main dans la main avec l'entreprise espagnole Astosch Technology (avec un partenaire technologique coréen), est le premier club de la planète à unir toute sa communauté grâce à un chat multilingue, texte et voix, pionnier dans le monde.

· L'Application propose une recréation ultra-réaliste du Tour du Bernabéu et de la Cité des Sports, où les fans peuvent profiter du musée en 3D et accéder à des contenus inédits.

MADRID, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Club Madridista a créé sa propre Plateforme Sociale pour unir ses fans des cinq continents directement et sans que la langue ne soit une barrière, devenant ainsi le premier Club au monde à unir toute la Communauté. Cet outil est possible grâce à un chat multilingue en temps réel avec traducteur de texte et de voix.

De cette façon, les fans du Real Madrid de n'importe quel pays pourront interagir entre eux, créant leur propre Avatar, sans que la langue ne soit un inconvénient. Les fans peuvent créer leur propre salle pour discuter ou partager des expériences dans n'importe quelle langue.

Real Madrid Virtual World propose une recréation très réaliste du Tour du Bernabéu et de la Cité des Sports, grâce à laquelle les fans pourront parcourir ses Halles, profiter de ses Trophées en 3D ou accéder à des contenus exclusifs. L'expérience peut être appréciée depuis n'importe quel appareil mobile, smartphone ou tablette.

Unique sur le marché

Le Real Madrid Virtual World marque un avant et un après dans le monde du football avec cette Plateforme, devenant un véritable réseau social pour tous les fans du Club Blanc, et signifie une évolution importante dans le développement social du Club. C'est la première fois dans l'histoire que tous les clubs de supporters et fans d'un club de football dans le monde pourront se joindre.

La création d'une Communauté sera également favorisée, grâce à un classement géolocalisé dans lequel les fans pourront obtenir des prix exclusifs grâce à la création de Salles avec le plus grand nombre d'amis et de fans possible. L'application, développée par la société espagnole Astosch Technology (avec un partenaire technologique coréen), est disponible gratuitement sur les marchés Apple, Google et Huawei AppGallery.

L'Application est téléchargée exclusivement sur mobile via ce lien : http://onelink.to/d5thbb

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812881/Astosch_Technology_Real_Madrid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812882/Astosch_Technology_Real_Madrid_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 03:00 et diffusé par :