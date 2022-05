ONEPOINT présente une approche hybride unique pour la mise à l'échelle de projets agiles avec SAFe®





La nouvelle version majeure 21 permet de gérer les équipes Agile Release Trains (ART) aux côtés des projets et programmes traditionnels, avec un ensemble unifié d'indicateurs clés de performance hybrides.

GRAZ, Autriche, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les organisations qui gèrent des projets agiles ont de plus en plus de mal à les mettre à l'échelle tout en luttant pour garder un oeil sur tous leurs projets et programmes traditionnels. La nouvelle version de ONEPOINT Projects, une solution de gestion de projets et de portefeuilles (PPM) basée sur le Web, aide à surmonter ces deux défis en intégrant la prise en charge du schéma Scaled Agile Framework® dans un nouveau module optionnel. La nouvelle Enterprise Agile Option , qui prend initialement en charge la configuration Essential SAFe®, permet d'exécuter les Agile Release Trains (ART) directement dans un portefeuille de projets hybrides. D'autres nouveautés comprennent des améliorations pratiques pour la gestion des programmes et des risques et pour l'intégration bidirectionnelle des projets ONEPOINT avec Jira d'Atlassian.

Points forts d'Enterprise Agile Option (EAO) :

· Agile Release Trains : planification, exécution, contrôle et reporting des ART, y compris la prise en charge intégrée au niveau des équipes agiles.

· Planification par incréments de programme (PI) : un tableau de planification PI interactif de style Kanban comprenant des fonctions de glisser-déposer et un dessin de dépendance.

· Vote de confiance : le vote de confiance intégré fait partie du cycle de planification PI.

· Gestion des risques : gestion des risques conforme à la norme SAFe en option avec la nouvelle option améliorée de gestion des risques (RMO).

· Gestion des ressources : prise en charge de la planification automatisée pour la visualisation de la charge de travail basée sur l'approche hybride de ONEPOINT en matière de gestion des ressources.

Responsabiliser les Release Train Engineers

« SAFe est de plus en plus populaire pour gérer les processus de développement complexes et continus », a déclaré Dieter Freismuth, directeur technique de ONEPOINT Projects. « Mais les ART vivent souvent en silos, ce qui est loin d'être idéal. En les intégrant dans le monde de la gestion de portefeuille fondée sur des normes, nous pouvons ouvrir la voie à une transition agile plus fluide. »

La mise en oeuvre d'Essential SAFe® de ONEPOINT permet aux Release Train Engineers (RTE) de gérer plus efficacement les équipes distribuées. Le niveau des équipes agiles est réalisé à l'aide de projets Scrum et peut être exécuté dans ONEPOINT Projects et Jira. À l'aide d'un connecteur facultatif à SAP®, les clients peuvent même intégrer le logiciel à leurs systèmes ERP à l'échelle de l'entreprise, si besoin.

Disponibilité

La version 21, y compris l'Enterprise Agile Option (EAO), est désormais disponible sur www.onepoint-projects.com . La nouvelle version peut être testée dans une version cloud gratuite pendant 30 jours en sélectionnant le forfait « Enterprise » qui inclut EAO. Pour activer la connectivité Jira pour le site de test, contactez l'équipe commerciale à l'adresse [email protected] .

À propos de ONEPOINT Projects

ONEPOINT Projects offre une solution logicielle facile à utiliser qui intègre de façon transparente la gestion des projets, du portefeuille, des ressources et de la stratégie, et qui prend en charge de façon cohérente l'ensemble du cycle de vie du projet. Le logiciel conforme aux normes (IPMA, PMI, PRINCE2) s'adapte aux processus opérationnels existants et permet la connectivité Jira, SAP, Slack et MS Teams. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.onepoint-projects.com .

Les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs tant qu'ils sont enregistrés.

