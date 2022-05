ADC Therapeutics annonce un changement de PDG





ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que Chris Martin, DPhil, a quitté ses fonctions de président-directeur général. Le Dr Martin siègera au conseil d'administration en tant que membre non exécutif et assurera la présidence du Comité de la Science et de la Technologie. Il agira également en tant que conseiller auprès de la Société au cours des trois prochains mois pour assurer une transition souple. ADC Therapeutics a le plaisir d'annoncer la nomination d'Ameet Mallik au poste de président-directeur général. M. Mallik sera basé dans le bureau d'ADC Therapeutics de New Providence, New Jersey.

« Depuis que j'ai cofondé ADC Therapeutics en 2011, j'ai eu le privilège de faire passer notre technologie ADC exclusive du stade de la découverte, à l'étape du laboratoire, et à notre première approbation par la FDA de ZYNLONTA® », a déclaré le Dr Martin. « La Société est passé du statut de startup privée à celui de société cotée à la Bourse de New York comptant plus de 300 employés et fournissant un produit commercial qui traite le besoin non satisfait des patients atteints du lymphome diffus à grandes cellules B. Par ailleurs, le pipeline de la Société comprend l'anticorps Cami, qui progresse vers une soumission BLA, (Biologics License Application ? demande de licence pour produit biologique), cinq programmes prometteurs en développement dans le domaine des tumeurs solides, une robuste plateforme ADC et un solide pipeline R&D. L'approbation et le lancement réussi de ZYNLONTA ont été pour moi un moment particulièrement important. Sachant que la Société et son pipeline sont en excellente position, je suis très heureux de passer le bâton à Ameet Mallik, doté d'une expérience oncologique commerciale avérée et de qualités reconnues en matière de leadership pour faire évoluer la Société vers son prochain chapitre de croissance. Je me réjouis à l'idée de travailler en partenariat avec Ameet pour assurer une transition souple et de continuer de gérer la Société en siégeant à son conseil. »

La carrière pharmaceutique d'Ameet Mallik comprend 16 années passées chez Novartis, plus récemment en tant que vice-président exécutif et directeur de l'Oncologie aux États-Unis. Auparavant, il a occupé divers rôles de direction chez Novartis Oncology, notamment comme directeur du Marketing mondial, de la Valeur et de l'Accès, et directeur de l'Amérique latine et du Canada. Il a également occupé les postes de directeur mondial des Produits biopharmaceutiques et des Injectables en oncologie chez Sandoz, division du Groupe Novartis, et de directeur de la Planification stratégique mondiale chez Novartis Pharmaceuticals. Avant de travailler chez Novartis, M. Mallik était directeur associé chez McKinsey & Company. Plus récemment, M. Mallik était le PDG de Rafael Holdings, société biotechnique qui se concentre sur le développement des thérapies en oncologie et des immunothérapies. Il siège aux conseils d'Atara Biotherapeutics et de Rafael Holdings. M. Mallik est titulaire d'un M.B.A. délivré par The Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, et d'un M.S. en biotechnologie et d'un B.S. en génie chimique obtenus à la Northwestern University.

M. Mallik a indiqué : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'ADC Therapeutics et de faire progresser la Société en m'appuyant sur ses assises solides. J'ai été attiré vers la Société en raison de sa formidable équipe et de sa riche culture, de sa plateforme technologique validée, de son produit commercial différencié ZYNLONTA, de son portefeuille d'actifs prometteurs, et de son moteur de recherche impressionnant. Ce que le Dr Martin et l'équipe d'ADC Therapeutics ont réalisé depuis la fondation de la Société en 2011, en une période aussi brève, est vraiment remarquable. C'est un privilège de diriger la Société au cours de sa phase de croissance suivante, qui inclut la possibilité de créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes. »

« Au nom du conseil d'administration, je souhaiterais remercier sincèrement Chris pour ses nombreuses contributions à ADC Therapeutics au cours des 11 dernières années. Ses deux décennies d'expérience en tant que pionnier dans l'espace ADC ont été essentielles pour développer la Société, et il sera un atout précieux en continuant de siéger au conseil », a fait savoir Ron Squarer, président du conseil d'administration d'ADC Therapeutics. « Je suis ravi d'accueillir Ameet Mallik dans son rôle de président-directeur général. À ce moment charnière de la transition de la Société, qui est devenue une organisation de recherche, développement et commerciale entièrement intégrée, je suis certain que la solide expérience commerciale et la vision stratégique de M. Mallik conduiront ADC Therapeutics à apporter de nouvelles thérapies révolutionnaires aux patients atteints de cancer. »

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl), le CAM ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules b récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et de Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et possède des bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web à l'adresse suivante : https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

