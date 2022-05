Baebies s'associe à Medical Horizons pour introduire la plateforme de dépistage néonatal SEEKER en Italie





FLORENCE, Italie, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Baebies®, une société de dispositifs médicaux en phase de croissance qui développe des produits innovants pour permettre la détection précoce des maladies et des tests de diagnostic polyvalents pour les enfants et les adultes, en partenariat avec le fournisseur de dispositifs médicaux Medical Horizons, a annoncé aujourd'hui que le dépistage des nouveau-nés en Italie est effectué avec la plateforme Baebies SEEKER® .

Le laboratoire de dépistage néonatal, de chimie clinique et de pharmacologie de l'hôpital pour enfants Meyer de Florence devient le premier laboratoire en Italie à dépister les maladies de surcharge lysosomal chez les nouveau-nés, notamment la maladie de Pompe, la mucopolysaccharidose de type I, la maladie de Gaucher et de Fabry, sur la plateforme SEEKER.

S'appuyant sur la technologie microfluidique numérique , SEEKER est une plateforme de dépistage néonatal des maladie lysosomales autorisée par la FDA et marquée CE. Cette solution de laboratoire flexible et à haut débit fournit des résultats de dépistage néonatal en moins de 3 heures pour plusieurs maladies lysosomales à partir d'un seul échantillon de sang séché.

«?Notre expansion continue de la technologie microfluidique numérique sur de nouveaux marchés mondiaux représente des opportunités passionnantes pour dépister plus de bébés et sauver plus de vies?», a déclaré Vamsee Pamula, cofondateur et président de Baebies. «?Nous attendons avec impatience de nombreuses autres opportunités avec Medical Horizons.?»

Le processus de sélection de la technologie à l'hôpital pour enfants Meyer a été dirigé par le Dr Giancarlo la Marca, chef de service adjoint du laboratoire de dépistage néonatal, de chimie clinique et de pharmacologie. Le Dr la Marca est une figure mondiale reconnue en matière de dépistage néonatal, qui travaille en étroite collaboration avec l'International Society for Neonatal Screening pour faire progresser la recherche et l'adoption du dépistage néonatal dans le monde.

«?Il n'existe pas de solution parfaite pour tous les dépistages néonatals. Il est important d'utiliser le meilleur outil pour chaque condition?», a déclaré le Dr la Marca. «?L'utilisation de la technologie microfluidique numérique pour le dépistage des troubles du stockage lysosomal permet que notre spectromètre de masse puisse être utilisé pour d'autres tests et recherches.?»

Les autres critères clés qui ont contribué à la sélection de la plate-forme SEEKER sont sa taille compacte et sa facilité d'utilisation.

Actuellement, le dépistage néonatal des maladies lysosomales n'est pas obligatoire en Italie. Cependant, un amendement à la législation actuelle sur le dépistage des nouveau-nés pourrait accélérer l'inclusion de nouvelles pathologies comme les maladies lysosomales dans les panels de dépistage du pays.

«?Notre objectif est de faire en sorte que les laboratoires que nous servons soient prêts lorsque le dépistage deviendra obligatoire?», a déclaré Guido Osti, PDG de Medical Horizons . «?Le lancement de SEEKER dans ce premier site à Florence est une étape importante.?»

À propos de Baebies

Guidé par la vision selon laquelle «?tout le monde mérite un départ en bonne santé?», Baebies fournit chaque année des millions de tests dans le monde entier pour sauver et améliorer des vies. Baebies est un pionnier de technologie la microfluidique numérique, qui maximise le rendement diagnostique à partir d'échantillons de faible volume. Basés à Durham, en Caroline du Nord, ses produits sont utilisés dans des laboratoires importants et dans des situations au lit du patient dans le monde entier.

À propos de Medical Horizons

Medical Horizons a été créé pour identifier les innovations médicales dans le monde entier, qui ont le potentiel de devenir de nouveaux produits innovants, puis de développer leur commercialisation avec le réseau de vente italien le plus performant. L'expertise de Medical Horizons comprend la compréhension de l'intérêt commercial qu'un dispositif innovant aura pour le marché italien afin de s'assurer que ces produits répondront aux besoins identifiés des acquéreurs potentiels.

