LeddarTech lance LeddarSteer, la technologie solid-state d'orientation numérique du faisceau de classe automobile pour les développeurs de capteurs LiDAR





QUÉBEC, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d'annoncer le lancement officiel de LeddarSteertm, une solution d'orientation numérique du faisceau conçue pour les développeurs de capteurs LiDAR intelligents et les fournisseurs automobiles de rang 1-2.



La technologie d'orientation numérique du faisceau fait référence au changement de direction des impulsions laser dans un LiDAR. L'utilisation d'une superposition de cellules à cristaux liquides alternées et de réseaux de polarisation permet de diriger la lumière à différents angles et à une longueur d'onde spécifique afin d'augmenter le champ de vision d'un LiDAR tout en maximisant sa performance, assurant ainsi l'orientation numérique du faisceau LiDAR.

La solution d'orientation numérique du faisceau LeddarSteer offre un très grand nombre d'avantages aux développeurs de capteurs LiDAR intelligents et aux fournisseurs de rang 1-2, dont :

Ajustements instantanés commandés par logiciel Ajustement image par image Configuration prédéfinie ou personnalisée Mise en oeuvre aisée et interface conviviale Commande par variation de tension

Multiples applications LiDAR Compatible avec une grande variété d'architectures LiDAR Permet de couvrir de multiples cas d'utilisation Champ de vision réglable pour diverses actions, y compris les tournants, les sorties, les changements de voie et les déclivités Même LiDAR pour la conduite sur autoroute ou urbaine Réduit le nombre de capteurs, donc les coûts

Technologie solid-state de qualité automobile, pour une fiabilité nettement accrue

Le LeddarSteer peut parfaitement être intégré dans une architecture LiDAR existante afin d'élargir le champ de vision, ou être intégré dans un nouveau système. La solution améliore le rapport signal sur bruit en concentrant la puissance laser sur une région d'intérêt précise, tout en réduisant la taille, le coût et la complexité des composants LiDAR et en conservant une haute résolution.

« Depuis plus d'une décennie, LeddarTech est à l'avant-scène dans le développement de solutions de détection qui permettent à nos clients de fournir des capteurs ADAS et AD à haute performance », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « LeddarSteer est le seul composant intelligent d'orientation numérique du faisceau conçu pour la production de masse conforme aux exigences d'agilité, de fiabilité, de coût, de taille et de performance requises par les applications de détection 3D les plus strictes et compatible avec les processus standard de fabrication automobiles », a conclu M. Boulanger.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d'autonomie 2 (aide à la conduite) jusqu'à 5 (autonomie complète) avec LeddarVisiontm, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d'une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l'orientation numérique du faisceau LeddarSteertm ou le LeddarEnginetm, bâti sur la technologie Leddartm de LeddarTech et qui recourt à des techniques d'acquisition et de traitement de signal brevetées pour générer un signal de retour plus riche et plus net à moindre coût. Le LeddarEngine est une combinaison SoC et logicielle LiDAR évolutive hautement intégrée qui permet aux développeurs de LiDARs et aux fournisseurs automobiles de rang 1-2 de concevoir leurs propres solutions LiDAR. Détentrice de plus de 120 brevets accordés ou en instance, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

