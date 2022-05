ONWARD annonce le recrutement du premier patient dans l'étude HemON et la première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur implantable ARC IM





ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes destinées à restaurer la mobilité, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (LM), annonce aujourd'hui le recrutement du premier patient dans l'étude HemON et la première utilisation chez l'homme de son générateur d'impulsion implantable (GPi) ARCIM , conçu pour stimuler la moelle épinière afin de restaurer la mobilité et la fonction autonome des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière ainsi que d'autres affections qui entravent la mobilité.

« ARCIM, le GPi d'ONWARD offre aux chirurgiens une précision et une flexibilité encore jamais atteintes par un neurostimulateur implantable », a déclaré Jocelyne Bloch, médecin-cheffe du service de neurochirurgie fonctionnelle au CHUV. « Les cliniciens pourront optimiser ces capacités avancées pour affiner et mettre en oeuvre des thérapies de stimulation épidurale pour les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière ».

le GPi ARCIM d'ONWARD a été conçu pour transmettre une stimulation électrique ciblée de la moelle épinière dans les zones spécifiques qui sont à l'origine du déclenchement ou du contrôle des mouvements et des fonctions autonomes pouvant être affectés par une lésion de la moelle épinière ou un trouble neurodégénératif. Le GPi est conçu pour fonctionner en circuit fermé, en intégrant des données provenant de capteurs ou d'autres dispositifs qui peuvent être déployés de manière intra ou extra-corporelle. Il est également conçu pour administrer un traitement par l'intermédiaire d'un conducteur électrique ARC IM associé avec précision et flexibilité, pour permettre aux cliniciens d'appliquer une stimulation biomimétique capable de reproduire fidèlement les schémas d'activité normaux de la moelle épinière en mode de mobilité ou de fonction autonome.

L'étude HemON (NCT05111093) vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité préliminaire de la thérapie ARCIM afin d'améliorer la gestion de la pression artérielle et le contrôle du tronc chez les personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière et souffrant d'hypotension orthostatique, qui se caractérise par une pression artérielle débilitante pouvant se manifester au moment de s'asseoir, de se lever ou de changer de position. L'hypotension orthostatique a été observée chez environ 75 % des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. L'étude HemON recrutera jusqu'à 16 participants au CHUV à Lausanne, en Suisse.

« Le premier implant de notre GPi ARCIM est une étape importante pour ONWARD et la communauté des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD. « Cette importante avancée valide la vision que nous nous faisons d'un avenir dans lequel les cliniciens n'auront plus besoin de se battre avec des stimulateurs médullaires chargés de modifier la douleur pour explorer de nouveaux traitements et pourront les remplacer par des dispositifs et des thérapies conçus spécifiquement pour traiter les besoins uniques des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière ».

Pour en savoir plus sur la thérapie ARC d'ONWARD et sur la vision de la société qui consiste à restaurer la mobilité, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, veuillez consulter le site suivant ONWD.com.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L'ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT (UE) SUR LES ABUS DE MARCHÉ (596/2014).

À propos d'ONWARD

ONWARD est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de traitements innovants visant à rétablir la mobilité, l'indépendance et la santé des personnes présentant des lésions de la moelle épinière. Le travail d'ONWARD repose sur plus d'une décennie de recherche scientifique fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. La Thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée grâce à des systèmes implantables (ARCIM) ou externes (ARCEX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière et restaurer la mobilité et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie. Trois Breakthrough Device Designations (désignation de dispositif révolutionnaire) ont été octroyées à ONWARD par la FDA, portant à la fois sur ARCIM et ARCEX. Le recrutement par la société de participants à la première étude pivot de la FDA baptisée Up-LIFT s'est achevé en décembre 2021, avec 65 sujets recrutés dans le monde entier.

Le siège social d'ONWARD est situé sur le High Tech Campus à Eindhoven, aux Pays-Bas. La société dispose d'un bureau à Lausanne, en Suisse, et d'une présence américaine croissante à Boston, Massachusetts, aux États-Unis. Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site à l'adresse ONWD.com. Pour accéder à notre calendrier financier 2022, veuillez consulter le site à l'adresse IR.ONWD.com.

Clause de non responsabilité

Certaines déclarations, idées et opinions dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective, et reflètent les attentes et projets de la Société ou de ses directeurs à l'égard d'événements futurs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, impondérables et hypothèses susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Ces risques, impondérables et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur les résultats et la performance financière des plans et événements décrits dans les présentes. Une multitude de facteurs, notamment des changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent provoquer un écart substantiel entre les événements, la performance ou les résultats réels et les développements anticipés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse relatifs à des tendances ou activités passées ne doivent pas être considérés comme une indication que de telles tendances ou activités continueront à l'avenir. Dès lors, la Société rejette toute obligation de publier des mises à jour ou des révisions pour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse en cas de changement dans les attentes ou dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont basés. La Société, ses conseillers ou représentants, ses filiales ou leurs responsables ou employés ne garantissent pas que les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont dénuées d'erreurs, et rejettent toute responsabilité quant à l'exactitude future des énoncés prospectifs contenus dans les présentes, et quant à la réalisation des développements anticipés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de publication des présentes.

