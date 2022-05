Converge Technology Solutions Corp. annonce le lancement de Converge Enterprise Cloud pour Guardium Insights d'IBM





TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 09 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et infonuagiques pilotées par logiciel, a le plaisir d'annoncer le lancement d'un nouveau produit de services en nuage conçu pour les entreprises ? Converge Enterprise Cloud pour Guardium Insights d'IBM.



Converge Enterprise Cloud pour Guardium Insights d'IBM (CECIGI) est une solution hébergée, gérée et compatible avec toutes les plateformes infonuagiques afin de répondre aux exigences de sécurité et de conformité des données. CECIGI permet aux clients de profiter de la flexibilité et de l'évolutivité de Guardium Insights pour effectuer des analyses avancées et repérer les risques potentiels pour les données, le tout assorti de barrières à l'entrée beaucoup plus faibles. Cette nouvelle solution est désormais présentée et disponible dans le catalogue des produits IBM.

De plus, la solution clé en main de Converge prévoit une maintenance proactive et préventive, l'optimisation de la plateforme et la capacité de suivre le rythme des exigences en matière de sécurité des données des clients, qui ne cessent d'évoluer. CECIGI donne la possibilité aux clients de commencer rapidement leurs activités, d'automatiser la conformité des données et les valeurs de sécurité, de gérer plus efficacement les risques et de faire une transition de la surveillance standard à la détection active des menaces.

« Nos clients nous ont répété à maintes reprises que la simplification de l'infrastructure et la souplesse du déploiement sont essentielles à la mise en place d'un programme de sécurité des données innovant et agile, déclare la directrice générale d'IBM Security, Mary O'Brien. La collaboration avec Converge, qui est un de nos principaux partenaires commerciaux en Amérique du Nord et au nombre des principaux fournisseurs de services Guardium dans le monde, nous permet de conclure avec certitude que cette entreprise peut amener les clients d'IBM à faire un pas de plus vers la réalisation de leurs objectifs en matière de cybersécurité et la protection de leurs données critiques. »

« Nous avons constaté que Guardium Insights suscite un grand intérêt chez notre clientèle de services gérés et parmi les clients potentiels, affirme le président de Converge, Greg Berard. CECIGI, au coeur de cet élan commercial, d'une équipe spécialisée en sécurité des données et de notre partenariat fructueux avec IBM, fait progresser stratégiquement notre mission d'aider les entreprises à moderniser leurs programmes de sécurité. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société soutient ces solutions en proposant des prestations de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en matière de talents auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques spécifiques à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

