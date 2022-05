Intervention d'Urgence-Environnement - Incendie à Sainte-Sophie





QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La direction régionale du Contrôle environnemental de Lanaudière et des Laurentides du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été avisée d'un incendie dans un centre de recyclage à Sainte-Sophie.

Urgence-Environnement et le laboratoire mobile TAGA (analyseur de gaz atmosphérique) sont mobilisés et en route vers les lieux.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

