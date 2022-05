Sintavia est sélectionnée pour représenter la chaîne d'approvisionnement AM des secteurs de l'aéronautique et la défense, à l'occasion du lancement d'une initiative majeure de la Maison-Blanche





Sintavia, LLC, un concepteur et spécialiste de la fabrication additive (Additive Manufacturing, AM) des systèmes de propulsion et thermodynamiques, de pointe, pour les secteurs de l'aéronautique, la défense et l'aérospatiale, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie pour représenter la chaîne d'approvisionnement AM dans le cadre du lancement d'une initiative majeure de la Maison-Blanche, appelée « AM Forward ». Cette nouvelle initiative, dévoilée le 6 mai par le président Jo Biden à Cincinnati, constitue un pacte volontaire entre de grands fabricants emblématiques et leurs fournisseurs de plus petite taille, basés aux États-Unis. GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon, et Siemens Energy sont les premiers participants à l'initiative AM Forward. Chacun de ces équipementiers de l'aéronautique a eu la possibilité de désigner un fournisseur AM pour participer au lancement, et Sintavia a été choisie à la fois par Lockheed Martin et Honeywell Aerospace.

Le pacte AM Forward se concentrera sur (i) la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement, plus résiliente et innovante, grâce à des investissements dans les petites et moyennes entreprises adoptant de nouvelles technologies telles que l'AM, (ii) le dépassement des défis de coordination qui limitent l'adoption de nouvelles technologies de fabrication, comme l'AM, et (iii) le développement d'écosystèmes AM régionaux pour améliorer fondamentalement la production nationale de produits industriels de grande valeur.

« Nous sommes très honorés d'avoir été choisis par Lockheed Martin et Honeywell Aerospace pour représenter la chaîne d'approvisionnement AM à l'occasion du lancement de cette nouvelle initiative passionnante », a confié Brian Neff, fondateur et PDG de Sintavia. « Les produits que nous concevons et imprimons alimentent et refroidissent déjà les appareils aériens et les véhicules de lancement de demain, mais le potentiel des cas d'utilisation est pratiquement illimité, et la transformation ne fait que commencer. L'initiative AM Forward va être essentielle à la viabilité à long terme, de la fabrication américaine, et nous appelons également le Congrès à adopter le Bipartisan Innovation Act pour faire avancer la recherche et le développement dans le domaine de la fabrication additive et dans d'autres technologies de fabrication, transformationnelles. »

La Bipartisan Innovation Act (BIA), qui fait actuellement l'objet d'un processus législatif, renforcerait encore les objectifs d'AM Forward en établissant un Bureau de la chaîne d'approvisionnement (Supply Chain Office) au niveau du département du Commerce des États-Unis, ainsi qu'en soutenant les technologies fondamentales telles que la fabrication additive, et en investissant dans des pôles technologiques régionaux. Le BIA permettrait également d'augmenter le financement des Manufacturing USA Institutes et du Manufacturing Extension Partnership.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et imprime en 3D des systèmes de propulsion et des systèmes thermodynamiques, de pointe, pour les clients des secteurs de l'aéronautique, de la défense et de l'aérospatiale. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. La Société détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aéronautiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

