Dirty Devil Vodka® annonce la nomination de Giancarlo Esposito à titre d'ambassadeur de la marque mondiale et partie prenante de l'entreprise





La marque de vodka innovante de qualité supérieure prendra de l'expansion partout en Amérique en 2022

NEW YORK, 9 mai 2022 /CNW/ - La vodka primée de première qualité Dirty Devil Vodka® est honorée d'annoncer la nomination de Giancarlo Esposito, acteur, réalisateur et producteur emblématique, à titre d'ambassadeur de la marque mondiale Dirty Devil Vodka® et partie prenante au sein de la société mère Spiritueux St-Lucifer. Giancarlo Esposito sera le narrateur principal de la marque alors que Dirty Devil Vodka® s'étend au-delà de ses racines québécoises dans 28 États américains. Le lancement aux États-Unis coïncide également avec l'arrivée de Dirty Devil Vodka® dans plus de 150 magasins de la LCBO en Ontario, au Canada. Depuis la fin de 2021, Giancarlo Esposito joue un rôle en arrière plan et participe activement à des discussions au niveau de la direction avec des distributeurs, des détaillants et des restaurants importants en Amérique du Nord.

Le diable est dans les détails de la science et de la technologie d'ingénierie. La Dirty Devil Vodka® sans gluten est le premier spiritueux au monde à utiliser un procédé breveté à base d'eau pure hyper-oxygénée, mis au point par St. Lucifer, qui crée un fini en bouche particulièrement opulent et lisse. La vodka est fabriquée à partir d'un spiritueux de maïs canadien distillé cinq fois et filtré trois fois avant d'être mélangé avec de l'eau pure hyper-oxygénée, et contient 42 % d'alcool pour un maximum d'étincelles (teneur en alcool de 84 selon l'échelle Proof). La firme d'experts en spiritueux indépendante BTI ( tastings.com ) a récemment acclamé la Dirty Devil Vodka® en lui accordant une cote de 93 points (exceptionnel), l'une des cotes de vodka les plus élevées de BTI au cours des cinq dernières années.

« Nous utilisons une technologie novatrice pour créer la vodka la plus lisse et la plus pure jamais produite. Le succès de Giancarlo Esposito à redéfinir les rôles de personnages complexes dans des performances fraîches et audacieuses en fait le partenaire idéal pour nous aider à faire connaître la vodka Dirty Devil au monde entier », a expliqué François Tremblay, fondateur de Dirty Devil Vodka®.

Giancarlo Esposito est surtout connu pour ses rôles exceptionnels dans les séries acclamées par la critique Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian, The Boys et Godfather of Harlem. En tout, il a remporté un Critics' Choice Award et a été nommé 5 fois aux Primetime Emmy pour ces performances exceptionnelles. Il compte également plus de 1,5 million d'abonnés passionnés et engagés sur les médias sociaux. Au cours de la dernière année, les amis de longue date Giancarlo Esposito et Murray Merkley, le chef de la direction de Dirty Devil Vodka®, ont collectivement développé une marque et du contenu créatif pour positionner Dirty Devil Vodka® comme une vodka au bon goût, de qualité supérieure et novatrice.

« En tant que véritable amateur de vodka, je suis non seulement honoré, mais aussi ravi d'être impliqué auprès d'une marque de vodka aussi révolutionnaire qui partage mes passions pour la créativité, l'innovation et le fait d'être le meilleur de sa catégorie », a déclaré Giancarlo Esposito.

Importé par Trinity Wine & Spirits, Dirty Devil Vodka® fait maintenant l'objet d'une grande campagne de lancement auprès de détaillants et de comptes sur place partout aux États-Unis. Dirty Devil Vodka® est offert en bouteilles de 750 ml à un PDSF de 27,99 $.

Personne-ressource pour les médias : Victoria Smith, The Same Paige

Courriel : [email protected]

Téléphone : 850.491.2358

Vente au détail et distribution aux États-Unis : D. Luckette, Trinity Wine & Spirits

Courriel : [email protected]

Téléphone : 240.301.7447

Distribution internationale Murray Merkley, Spiritueux St. Lucifer

Courriel : [email protected]

Téléphone : 416.509.8909

À PROPOS DE DIRTY DEVIL VODKA

Dirty Devil Vodka® ( www.dirtydevilvodka.com ) utilise une technologie innovante et des méthodes de production artisanales pour créer une vodka de très haute qualité avec un fini lisse inégalé et offrant un excellent goût à un prix accessible. Sa propriété intellectuelle comprend un procédé breveté d'« hyperoxygénation » pour augmenter la quantité d'oxygène dans l'eau de mélange de 5 fois par rapport à celle de l'eau de source, ce qui permet d'obtenir un fini en bouche particulièrement opulent et lisse. Dirty Devil Vodka® (42 % d'alc./vol.) a remporté des médailles d'or et des doubles médailles d'or lors de grands concours de vins et spiritueux dans le monde entier, et a reçu des critiques indépendantes exceptionnelles de BTI (tastings.com) et DrinkHacker, entre autres. Dirty Devil Vodka® est produit par Spiritueux St. Lucifer, de Morin-Heights, au Québec, et est importé par Trinity Wine & Spirits. Consommez de façon responsable.

À PROPOS DE GIANCARLO ESPOSITO

Giancarlo Esposito est un acteur, réalisateur et producteur de films, d'émissions de télévision et de scènes de renom. Giancarlo Esposito est peut-être surtout connu pour sa représentation emblématique du baron de la drogue Gustavo « Gus » Fring dans les séries télévisées acclamées par la critique d'AMC Breaking Bad et Better Call Saul, représentation pour laquelle il a remporté un Critics' Choice Award et été nommé plusieurs fois aux Emmy. Il a été également nommé deux fois aux Emmy pour son rôle actuel du seigneur de guerre Moff Gideon dans la série The Mandalorian de Disney/Lucasfilm sur Disney+. Parmi ses autres rôles notables, mentionnons Stan Edgar dans The Boys sur Amazon Prime et Adam Clayton Powell Jr. dans Godfather of Harlem sur EPIX. Giancarlo Esposito est la vedette et le producteur de la série innovante Jigsaw, actuellement en postproduction et dont le lancement est prévu sur Netflix en 2022.

Giancarlo Esposito a également joué des rôles vedettes dans des films acclamés par la critique, dont Usual Suspects, Malcolm X, Do the Right Thing, Mo' Better Blues, Recherche Susan désespérément, Ali et King of New York. Il est un ardent promoteur des arts et de l'éducation. Giancarlo Esposito est représenté par ICM, Thruline Entertainment, Jackoway Austen Tyerman et ImPRint.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812965/Dirty_Devil_Vodka___Giancarlo_Esposito.jpg

SOURCE Dirty Devil Vodka

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 18:31 et diffusé par :