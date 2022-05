Superior Plus annonce un accord définitif avec Charbone pour l'approvisionnement et la distribution d'hydrogène vert





Superior Plus Corp. (« Superior ») est heureuse d'annoncer que Superior Propane et Charbone Hydrogen Corporation (« Charbone ») (TSXV : CH) ont conclu un accord d'approvisionnement et de logistique visant à fournir de l'hydrogène vert à des clients commerciaux et industriels situés initialement au Québec, Canada (l'« Accord »). En vertu de l'Accord, Superior et Charbone mettront à profit leur expertise collective en distribution d'énergie mobile et production d'hydrogène vert pour offrir de l'hydrogène vert sur le marché québécois, fournissant ainsi une option d'énergie verte pratique aux entreprises qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et atteindre leurs objectifs de durabilité.

Selon les termes de l'accord, Charbone fournira à Superior de l'hydrogène vert produit dans son usine de Sorel-Tracy, au Québec, les premières livraisons étant prévues dès le troisième trimestre 2022. Superior Propane, la principale entreprise de distribution d'énergie de Superior au Canada, sera chargée de livrer l'hydrogène provenant directement des installations de Charbone aux clients actuels et potentiels de Superior. Ces clients comptent des utilisateurs d'énergie dans les secteurs de l'exploitation minière, de la production d'électricité, du transport et de l'industrie.

« Nous sommes très heureux de conclure cet accord et de commencer à travailler avec Charbone pour distribuer de l'hydrogène vert aux clients du Québec, au Canada », a déclaré Luc Desjardins, président et CEO de Superior. « Notre réseau logistique et notre plateforme mobile de distribution d'énergie, la meilleure du genre, permettront à Charbone de distribuer de l'hydrogène vert en toute sécurité et de développer son activité de fourniture en hydrogène. Cet accord et notre relation avec Charbone s'alignent sur notre stratégie plus large visant à offrir des produits énergétiques alternatifs à nos clients, notamment des alternatives énergétiques vertes et à faible teneur en carbone, en exploitant de notre activité existante de distribution d'énergie ».

« Ce partenariat exclusif avec Superior est une étape très importante pour Charbone et envoie un signal positif du marché, à savoir que notre concept de hub régional modulaire et évolutif fonctionne dans le nouveau secteur du marché de l'hydrogène » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. « L'accord permettra aux deux parties de produire, développer, vendre et distribuer de l'hydrogène vert grâce à un réseau étendu en Amérique du Nord et offrira aux industries canadiennes et à d'autres, une nouvelle solution alternative d'énergie propre pour démarrer la transition énergétique dès maintenant ».

À propos de Superior

Superior est l'un des principaux distributeurs et négociants nord-américains de propane et de distillats, ainsi que de produits et services connexes, au service de plus de 890 000 clients aux États-Unis et au Canada.

À propos de Charbone

Charbone est un groupe canadien d'hydrogène vert implanté en Amérique du Nord. La stratégie de l'entreprise consiste à développer des installations d'hydrogène modulaires et extensibles. Grâce à l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis et au Canada, Charbone sera en mesure de produire des molécules de dihydrogène vert en utilisant une énergie fiable et durable afin de se démarquer comme fournisseur d'une solution écologique pour les entreprises industrielles et commerciales.

Pour de plus amples informations à propos de Superior, veuillez consulter le site Web de Superior à l'adresse suivante : www.superiorplus.com ou veuillez contacter : Beth Summers, vice-présidente exécutive et directrice financière, Tél. : (416) 340-6015, ou Rob Dorran, vice-président, Marchés des capitaux, Tél. : (416) 340-6003, courriel : [email protected], appel sans frais : 1-866-490-PLUS (7587).

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives qui se fondent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses de Superior à ce jour, sur la base de son expérience et de sa perception des tendances passées. Dans le présent communiqué de presse, il est possible d'identifier ces informations et déclarations prospectives grâce à l'utilisation de termes tels que « fera », « prévoit », « annualisé » et autres expressions similaires.

En particulier, le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des renseignements relatifs à la commercialisation prévue et aux marchés prévus en matière d'approvisionnement et de logistique liées à l'hydrogène vert, ainsi qu'à l'achèvement prévu de l'installation de production de Sorel-Tracy et au calendrier prévu de ces événements. Ces déclarations prospectives sont énoncées par Superior sur la base de certaines hypothèses qu'elle a formulées à leur sujet à la date du présent communiqué, concernant notamment : le succès des activités de Superior ; les prix des produits de base, les marges, les volumes et les taux de change en vigueur ; le fait que les résultats d'exploitation futurs de Superior seront conformes au rendement antérieur et aux attentes de la direction à cet égard ; la disponibilité continue de capitaux à des prix intéressants pour financer les besoins en capitaux futurs ; les coûts d'exploitation futurs ; le fait que toutes les approbations réglementaires et environnementales requises peuvent être obtenues aux conditions nécessaires en dans les délais requis ; le fait que l'usine de Sorel-Tracy, au Québec, sera construite et opérationnelle dans les délais prévus. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performance future et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, y compris, mais sans s'y limiter : l'environnement et les décisions réglementaires ; la non-exécution des accords conformément à leurs conditions ; l'impact des entités et des prix concurrentiels ; la dépendance à l'égard des partenaires clés de l'industrie et des accords ; les mesures prises par les autorités gouvernementales ou réglementaires, notamment les modifications des lois et le traitement fiscal, ou l'augmentation de la réglementation environnementale ; les conditions générales défavorables de l'économie et du marché au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs ; les fluctuations des résultats d'exploitation ; les pénuries de main-d'oeuvre et de matériel ; et certains autres risques décrits parfois dans les documents d'information de Superior rendus publics, notamment parmi ceux-ci, les documents décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de Superior pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, consultable à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Les lecteurs sont donc informés de la possibilité que des événements ou des circonstances entraînent une différence notable entre les résultats actuels et ceux ayant été prédits, prévus ou projetés. Ces déclarations prospectives sont expressément qualifiées par les déclarations ci-dessus. Superior ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser publiquement les déclarations prospectives ou les informations figurant dans le présent document, sauf si les lois qui s'appliquent l'exigent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

