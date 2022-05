Transformez les évaluations et estimations des sinistres automobiles avec la nouvelle application Guidewire Marketplace de Bdeo





Guidewire (NYSE : GWRE) et Bdeo Technologies S.L. (Bdeo) ont annoncé que le nouvel accélérateur Ready for Guidewire (Compatible avec Guidewire) de Bdeo, destiné au Guidewire ClaimCenter est désormais disponible sur la Guidewire Marketplace.

Selon McKinsey & Company, l'intelligence artificielle (IA) contribuera à transformer le secteur de l'assurance, notamment le traitement des sinistres en assurance dommages (Property and Casualty, P&C), où l'utilisation de la capture de données, des capteurs et autres technologies devient de plus en plus fréquente. Bdeo s'appuie sur l'automatisation de l'IA pour permettre aux assureurs du monde entier d'accélérer le traitement des sinistres automobiles. Grâce à l'intelligence visuelle de Bdeo, l'assuré peut soumettre numériquement les images et vidéos du premier avis de sinistre (First Notice of Loss, FNOL). L'intelligence visuelle évalue rapidement la gravité et les coûts de réparation, associés au sinistre, et fournit à l'assureur une analyse automatisée.

Au sein du Guidewire ClaimCenter, les assureurs peuvent alors consulter les estimations des coûts de réparation, de Bdeo, prendre les décisions utiles avec précision, et même engager des prestataires de services. Grâce à l'intelligence visuelle de Bdeo, les prestataires de services de réparation peuvent récupérer instantanément des captures de preuves numériques et des analyses de dommages.

En utilisant l'accélérateur de Bdeo, les assureurs peuvent :

Émettre à distance des demandes d'inspection dans ClaimCenter ;

Demander aux assurés de soumettre des images numériques et des vidéos des dommages, ou programmer avec eux un appel vidéo en vue de leur donner des conseils en temps réel, à la fois sous forme numérique et à distance ; et

Fournir rapidement des rapports de dommages, aux assurés et aux prestataires de services.

« Les assureurs peuvent évaluer les dommages et estimer les coûts avec précision et exactitude, à la vitesse de l'éclair, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions dans les plus brefs délais, grâce à la technologie de Bdeo », a déclaré Julio Pernía, PDG de Bdeo. « Cette efficacité permet de régler plus rapidement les sinistres, donnant ainsi aux compagnies d'assurance les moyens d'offrir une meilleure expérience à leurs clients. »

« Nous félicitons Bdeo pour son accélérateur de ClaimCenter », a commenté pour sa part Becky Mattick, vice-présidente de Global Solution Alliances. « La procédure de résolution des sinistres peut être complexe ; or, le fait de mettre des algorithmes alimentés par l'IA et des données numériques à la disposition des assureurs, au sein du ClaimCenter, contribue à améliorer l'expérience client en rationalisant l'efficacité et la productivité. »

À propos de Bdeo

Bdeo est une société d'intelligence artificielle, établie en Espagne, au Mexique, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, dont les clients sont répartis dans 20 pays différents. La mission de l'entreprise est d'optimiser le secteur de l'assurance auto et habitation, grâce à une solution complète d'intelligence visuelle, qui facilite les connexions entre les clients et les compagnies d'assurance. Bdeo fournit une technologie de pointe, qui accélère le flux traditionnel de souscription et de résolution des sinistres, en numérisant et en automatisant le processus grâce à une intelligence visuelle sophistiquée.

Grâce à une proposition de valeur couvrant l'ensemble du parcours client, Bdeo transforme l'expérience de la souscription et des sinistres, dans la mesure où elle minimise les frictions, augmente la satisfaction, et réduit les coûts d'exploitation pour les compagnies d'assurance, d'où son impact majeur sur l'économie unitaire. Pour en savoir plus sur Bdeo, veuillez consulter le site https://bdeo.io

À propos de Guidewire PartnerConnect et Ready for Guidewire

Les partenaires de la Solution Guidewire PartnerConnect fournissent des solutions en matière de logiciels, de technologies et de données, ainsi que des services de soutien en assurance. Nos partenaires de Solution créent de la valeur pour les entreprises, et mettent l'innovation à la disposition des assureurs, en développant et en fournissant diverses intégrations, extensions, applications, et autres solutions complémentaires pour les produits Guidewire. Toutes nos Solutions Partners Ready for Guidewire sont validées en termes de sécurité, de qualité et de compatibilité avec Guidewire, et sont disponibles sur la Guidewire Marketplace.

Pour en savoir plus sur Guidewire PartnerConnect, veuillez consulter le site http://www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs multirisques font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le coeur de métier, l'analyse, et l'IA pour proposer notre plateforme en tant que service dans le cloud. Plus de 450 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en oeuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, du secteur. Notre plateforme propose des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation, et l'innovation.

Pour en savoir plus, consultez www.guidewire.com, et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, consultez le site https://www.guidewire.com/legal-notices.

