Sonia Painchaud reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine





LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine à la musicienne Sonia Painchaud. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis virtuellement par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, lors d'un événement de dévoilement tenu à la salle de spectacles des Pas Perdus, à Cap-aux-Meules.

« En vingt ans de carrière, Sonia Painchaud a collaboré avec des artistes de diverses disciplines à la création d'oeuvres exceptionnelles, passant avec aisance du spectacle à grand déploiement aux formes plus intimes. Bien enracinée aux Îles, cette artiste rassembleuse crée des liens forts avec la communauté tout en rayonnant bien au-delà, » ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Sonia Painchaud

Sonia Painchaud est une musicienne, chanteuse et directrice musicale madelinienne. Elle amorce sa carrière avec le spectacle Nomade, la nuit, le ciel est plus grand du Cirque Éloize, mis en scène par Daniele Finzi Pasca. Avec ce spectacle, elle sillonne le monde en participant à 700 représentations dans une vingtaine de pays. En 2008, elle forme le duo Brasser Brassens avec le contrebassiste et chanteur Hugo Blouin, en hommage au chansonnier français Georges Brassens. Le duo réalise notamment trois tournées en Europe et lance un album éponyme en août 2015. Avec Esther Noël de Tilly et Annie Vigneau, elle forme le trio Les Margaux, qui offre des chansons a capella aux gens qui les embarquent sur le pouce. En 2019, le groupe est invité au Festival du chant de marin de Paimpol. En 2021, Sonia Painchaud oeuvre à titre de directrice musicale et de compositrice pour le spectacle de danse Les passantes, chorégraphié par Ginette Laurin. La même année, elle est également directrice musicale du spectacle Georges à travers le hublot, qui rassemble sept interprètes (dont elle fait aussi partie) afin de rendre hommage au chansonnier et poète madelinot Georges Langford.

Une vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine

Créée en 1990, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine permet non seulement de dynamiser la vie culturelle et d'apporter du soutien aux artistes et aux organismes culturels du territoire, mais concourt également à affirmer la contribution importante du secteur des arts et de la culture au développement socio-économique de l'archipel. Sa mission est de veiller à l'épanouissement et au rayonnement des arts et de la culture des Îles.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 18:00 et diffusé par :