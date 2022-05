Fluence illumine l'Autonomous Greenhouse Challenge de l'université de Wageningue, avec les luminaires supérieurs VYPR et la solution Wireless Flex Dimming





Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED économes en énergie pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé son parrainage du troisième « Autonomous Greenhouse Challenge » de l'université de Wageningue (Wageningen University & Research, WUR) aux Pays-Bas. Pour la première fois dans l'histoire du défi, WUR a tiré parti d'un système d'éclairage à large spectre à LED uniquement, en particulier la solution VYPR 3p de Fluence, au lieu de luminaires à vapeur de sodium haute pression (high-pressure sodium, HPS). WUR a également mis en oeuvre la solution innovante de contrôle de l'éclairage de Fluence, Wireless Flex Dimming, dans l'installation.

L'université de Wageningue se consacre à la recherche sur l'avenir de l'agriculture, en explorant la technologie des serres autonomes, le contrôle du climat, la modélisation des cultures, les capteurs avancés, l'intelligence des données, la vision par ordinateur et la robotique. À partir de juin 2021, WUR a organisé son troisième « Autonomous Greenhouse Challenge », en chargeant différentes équipes internationales de cultiver durablement des légumes dans un environnement de serre entièrement automatisé.

« Nous pensons que la production alimentaire dans l'horticulture en serre peut être encore améliorée, en ajoutant plus d'intelligence artificielle à l'industrie agricole », a déclaré dans un communiqué Silke Hemming, qui dirige l'équipe de recherche scientifique pour la technologie des serres à WUR. « Nous établissons des liens avec des partenaires internationaux à travers ce challenge unique, afin de pouvoir prendre des mesures importantes ».

L'un des défis auxquels les producteurs sont confrontés lors de la transition des luminaires HPS aux luminaires LED est qu'un système HPS typique est limité dans ses capacités de gradation, contrairement à la technologie LED. En tirant parti de la technologie Bluetooth mesh de pointe et qualifiée, activée par le partenaire technologique SILVAIR, la solution Wireless Flex Dimming de Fluence permet aux producteurs d'avoir un contrôle précis des niveaux de faible luminosité. En connectant les luminaires supérieurs VYPR à l'ordinateur climatique via Wireless Flex Dimming, les participants ont été habilités à mettre en oeuvre des stratégies avancées de contrôle de l'éclairage, qui ont maximisé la croissance et la qualité des plantes.

« Dans toute serre ou dans tout environnement contrôlé, la fiabilité du système de culture est primordiale », a déclaré Theo Tekstra, directeur technique de Fluence pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Wireless Flex Dimming permet aux producteurs de simplifier l'installation et d'obtenir un contrôle sans fil solide de leurs niveaux de lumière, que ce soit dans le cadre d'une expérience scientifique autonome ou dans une serre à grande échelle. Nous mettons actuellement en oeuvre cette technologie pour les clients, avec plus de 7 000 luminaires connectés ».

L'Autonomous Greenhouse Challenge de WUR cherche également à découvrir comment l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans l'avenir de la culture, et notamment comment réduire l'apport et le coût de l'énergie.

« Le processus de culture complet est géré par l'IA et les algorithmes développés par les équipes », a ajouté M. Tekstra. « Un facteur de production important est la forte fluctuation des prix élevés de l'énergie. L'intégration de Wireless Flex Dimming de Fluence avec l'ordinateur climatique Ridder permet aux équipes de moduler les lumières dans leurs algorithmes de stratégie d'éclairage, afin d'optimiser les coûts énergétiques. La mission de Fluence est d'aider le monde à devenir plus intelligent, ce à quoi ces équipes incroyables s'attaquent de front. Nous sommes ravis de soutenir WUR et cette initiative avec nos solutions d'éclairage avancées ».

Fluence continue de démontrer comment des solutions d'éclairage sécurisées et intelligentes basées sur les dernières innovations technologiques peuvent ajouter de la valeur à l'industrie horticole mondiale. Le Wireless Flex Dimming Receiver a obtenu la certification PSA Certifiedtm Level 1 (mesure indépendante des bonnes pratiques en matière de sécurité, dirigée par Arm) de la part de Riscure. La certification PSA Certified est reconnue par le Consortium DesignLights en tant que norme de cybersécurité approuvée pour les systèmes de commande d'éclairage interconnectés.

Les résultats du challenge seront publiés en juillet 2022. Pour suivre les progrès des équipes concurrentes, visitez le tableau de bord du Greenhouse Challenge de WUR ici. Pour en savoir plus sur Fluence et sa gamme de commandes d'éclairage et de luminaires, rendez-vous sur www.fluence.science.

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d'un siège pour la région EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu'unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

