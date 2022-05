Theramex lancera Femarelle® non hormonal le 12 mai





Theramex participera au 20e congrès de l'International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE) qui se déroulera du 11 au 14 mai à Florence, Italie. L'ISGE est une organisation à but non lucratif dont le but est d'accroître la sensibilisation à des sujets gynécologiques importants en assurant un dialogue entre les parties intéressées.

Theramex est fière de présenter Femarelle® qui sera commercialisé en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Pologne et en Australie. Femarelle® est un complément alimentaire non hormonal mis au point pour aider les femmes à gérer les symptômes de la périménopause avec Femarelle® Rejuvenate1 ; la ménopause avec Femarelle® Recharge2 ; et la postménopause, avec Femarelle® Unstoppable3.

Theramex est déterminée à soutenir les femmes tout au long des diverses étapes de leur vie, en leur offrant toute une gamme d'options pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de santé au cours de leur vie. Comme de nombreuses femmes présentant des symptômes ménopausiques n'utilisent pas actuellement de traitement hormonal substitutif, mais choisissent plutôt de changer de mode de vie pour y faire face, Femarelle® pourrait être une autre option pour ces femmes.

Comme le dit Camilla Harder Hartvig, directrice commerciale chez Theramex : « Nous nous réjouissons d'ajouter Femarelle® à notre portefeuille déjà étendu de produits vendus sur ordonnance pour traiter les symptômes de la ménopause. Notre mission est de fournir des choix aux femmes pour qu'elles se prennent en charge et, par le biais de ces choix, continuent de vivre leur vie sans interruption. »

À propos de Theramex

Theramex est une société pharmaceutique internationale leader, spécialiste des femmes et de leur santé. Nous prenons en charge les femmes à chaque étape de leur vie en leur proposant un vaste portefeuille de marques innovantes et reconnues couvrant la contraception, la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose. Nous nous engageons à écouter et comprendre nos patientes, à répondre à leurs besoins et à offrir des solutions de santé pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Notre vision est d'être un partenaire à vie pour les femmes et les professionnels de la santé qui les traitent, en fournissant des solutions efficaces et orientées patientes, qui soignent et prennent en charge les femmes à chaque étape de leur vie.

1 Notice de Femarelle® Rejuvenate

2 Notice de Femarelle® Recharge

3 Notice de Femarelle® Unstoppable

