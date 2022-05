Des entreprises québécoises évalueront leurs technologies dans des hôpitaux ontariens





TORONTO and LAVAL, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une entente entre l'Ontario Bioscience Innovation Organization (OBIO®) et le Centre Québécois d'Innovation en Biotechnologie (CQIB) les entreprises québécoises en technologies médicales pourront évaluer leurs innovations en situations réelles de soins de santé dans des hôpitaux ontariens.

Cet accès au réseau de la santé ontarien s'inscrit dans le cadre du cadre du Early Adopter Health Network (EAHNtm) d'OBIO. EAHNtm réunit des entreprises et des organisations de technologies de la santé dans un système de soins de santé collaboratif afin d'évaluer, de perfectionner, d'adopter et d'acquérir des solutions technologiques canadiennes. En se joignant à EAHNtm, le CQIB deviendra le premier incubateur québécois d'EAHNtm et jouera un rôle en aidant l'écosystème de santé canadien à améliorer les soins aux patients. Dans le cadre de l'accord de partenariat, le CQIB identifiera dans son réseau les entreprises susceptibles de correspondre au EAHNtm et évaluera et préqualifiera exclusivement les entreprises québécoises afin qu'elles puissent accéder à EAHNtm.

"Nous sommes très heureux d'accueillir le CQIB au sein de l'EAHNtm d'OBIO et de partager notre expertise en matière de soutien aux entreprises québécoises et canadiennes pour améliorer l'adoption de l'innovation dans les établissements de santé de l'Ontario", déclare Maura Campbell, présidente et directrice générale d'OBIO®.

"Grâce à l'EAHNtm, les entreprises québécoises soutenues par le CQIB et son programme Medxlab auront un accès facilité au financement pour la validation technique et commerciale de leurs technologies. Elles bénéficieront de leur collaboration avec les établissements de santé de l'Ontario et de l'expertise d'OBIO. De plus, nous faciliterons l'accès des entreprises ontariennes au réseau de la santé québécois ainsi que l'utilisation de notre espace de co-working ", déclare Perry Niro, président-directeur général du CQIB.

À propos du CQIB

Le Centre Québécois d'Innovation en Biotechnologie (CQIB) est un guichet unique qui facilite l'accélération, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entreprises en sciences de la vie et en technologies médicales. Inauguré en 1996 sur le campus de l'Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), au coeur de la Cité de la Biotech de Laval, le CQIB offre plus de 30000 pc de laboratoires et bureaux et équipements scientifiques au service des entreprises en démarrage et facilite leur développement scientifique et la commercialisation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cqib.org.

À propos d'OBIO

OBIO®, fondé en 2009, est un organisme d'innovation à but non lucratif, qui se consacrent à la stratégie, à la programmation, à l'élaboration de politiques et à la défense des intérêts afin de favoriser la commercialisation des technologies de la santé et de faire du Canada un chef de file sur le marché international. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.obio.ca et suivre OBIO® sur Twitter à @OBIOscience.

