Une nouvelle carte électorale fédérale se dessine en Saskatchewan





REGINA, SK, le 9 mai 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu au printemps. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales de la Saskatchewan et découle d'un processus indépendant et non partisan. La proposition est la première étape de l'élaboration du rapport définitif.

« La commission pour la Saskatchewan a le plaisir de présenter sa proposition en vue d'obtenir les commentaires du public. Nous attendons avec intérêt de connaître les points de vue de toutes les personnes qui participeront à la consultation publique sur notre travail », a affirmé l'honorable juge Georgina Jackson, présidente de la commission formée de trois membres. Mme Bonita Beatty et M. Mark Carter sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition tient compte de la croissance démographique de la Saskatchewan, dont la population est passée de 1?033?381 en 2011 à 1?132?505 selon le recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de la spécificité des circonscriptions, ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca et sera publiée dans la Gazette du Canada le 14 mai 2022.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 14 circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Le quotient électoral se calcule par la division de la population totale de la province par le nombre de circonscriptions qui lui sont attribuées. Dans le cas de la Saskatchewan, le quotient électoral de chaque circonscription est de 80?893 (résultat de la division de 1?132?505 résidents par 14 circonscriptions).

Audiences publiques

La commission pour la Saskatchewan tiendra 15 audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Ville ou localité Lieu de l'audience Date de l'audience Heure de l'audience Saskatoon Sheraton Cavalier 612, croissant Spadina Est Lundi 20 juin 2022 9 h 30 - 17 h Saskatoon Sheraton Cavalier 612, croissant Spadina Est Mardi 21 juin 2022 9 h 30 - 17 h Prince Albert Best Western Premier 313, 38e Rue Ouest Mercredi 22 juin 2022 9 h 30 - 17 h La Ronge Kikinahk Friendship Centre 320, rue Boardman Vendredi 24 juin 2022 9 h 30 - 17 h Meadow Lake Flying Dust Community Centre 1, avenue Buffalo Rub et chemin River Lundi 27 juin 2022 9 h 30 - 17 h North Battleford Don Ross Centre 891, 99e Rue Mardi 28 juin 2022 9 h 30 - 17 h Kindersley Royal Canadian Legion 118, 2e Avenue Est Mercredi 29 juin 2022 9 h 30 - 17 h Swift Current Coast Hotel 905, North Service Road Est Jeudi 30 juin 2022 9 h 30 - 17 h Regina Holiday Inn and Suites 1800, promenade Prince of Wales Mardi 5 juillet 2022 9 h 30 - 17 h Regina Holiday Inn and Suites 1800, promenade Prince of Wales Mercredi 6 juillet 2022 9 h 30 - 17 h Fort Qu'Appelle Treaty 4 Governance Centre 740, avenue Sioux Sud Jeudi 7 juillet 2022 10 h 30 - 17 h Moose Jaw Heritage Inn 1590, rue Main Nord Vendredi 8 juillet 2022 10 h 30 - 17 h Yorkton Ukrainian Cultural Centre 240, avenue Wellington Lundi 11 juillet 2022 10 h 30 - 17 h Weyburn Royal Canadian Legion 47 150, 3e Avenue Nord-Est Mardi 12 juillet 2022 10 h 30 - 17 h Audience virtuelle Le lien sera fourni aux participants et aux observateurs Jeudi 14 juillet 2022 13 h - 16 h 18 h - 20 h 30

Toute personne peut assister aux audiences publiques. Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard le 13 juin 2022. Vous pouvez envoyer cet avis :

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

vos nom, adresse et autres coordonnées;

l'organisme que vous représentez (le cas échéant);

l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un aperçu des questions (en abrégé) que vous comptez soulever;

la langue officielle de votre choix;

toute mesure d'adaptation dont vous pourriez avoir besoin (pour les personnes ayant besoin d'un interprète, d'un fauteuil roulant ou pour les personnes malentendantes).

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redecoupage2022.ca.

Renseignements

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan

Site Web : redecoupage2022.ca

Courriel : [email protected]

Adresse postale

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan

Case postale 21?031, bureau de poste de Gardiner Park

Regina (Saskatchewan) S4V 0Y0

Téléphone (sans frais) : 1-855-747-7230

ATS (sans frais) : 1-800-361-8935

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan

