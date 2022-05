Murata Manufacturing : les capteurs de sol 3-en-1 aident à maximiser le rendement et la qualité des cultures dans l'agriculture intelligente





La société Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001) a introduit un capteur de sol trois-en-un extrêmement précis pour une agriculture durable axée sur les données. En surveillant simultanément la conductivité électrique (CE), la teneur en eau et la température du sol, le capteur permet aux fermiers de maximiser le rendement et la qualité des cultures tout en minimisant les ressources comme l'eau et les engrais.

La pointe du capteur de sol contient une grille de 9 électrodes ultra-sensibles qui livrent des mesures constantes de la CE du sol. Grâce à des algorithmes uniques, ces électrodes permettent de mesurer et de comparer la CE des eaux interstitielles, qui est l'eau contenue entre les particules du sol, au volume des nutriments naturels et des engrais ajoutés du sol. Ces mesures de la CE ne sont pas affectées par la quantité d'humidité dans le sol, ce qui élimine ainsi les incertitudes dans le sol et contribue à l'amélioration de la qualité et du rendement de la culture en optimisant les engrais.

Le fait de connaître la teneur en eau du sol permet aussi au cultivateur d'irriguer le sol de manière précise et en temps opportun, et d'économiser ainsi sa consommation d'eau. En plus de surveiller l'état du sol, le capteur solide et fiable peut surveiller la qualité de l'eau des rivières et des lacs.

« Nous avons effectué des essais de démonstration en utilisant nos capteurs de sol sur divers champs et cultures pour vérifier leur efficacité », a déclaré Yoshiyuki Oba, développeur chez Murata. « En utilisant les données pour la gestion et le contrôle, les capteurs de sol contribuent à économiser de la main d'oeuvre dans les travaux agricoles et à réduire le gaspillage de ressources précieuses comme l'eau et les engrais. Ils participent aussi à la réalisation des Objectifs du développement durable (Sustainable Development Goals, SDGs), tels que les problèmes environnementaux comme les dégâts du sel et les problèmes alimentaires qui les accompagnent provoqués par le changement climatique mondial. »

Protégé à un niveau équivalent à IP68 contre la poussière et l'eau, y compris avec une protection contre la rouille pour une utilisation dans les environnements les plus durs, ces capteurs de sol extrêmement performants et efficaces du point de vue énergétique peuvent fonctionner avec 3 piles AA pendant plus de six mois si l'intervalle des mesures est d'une toutes les 30 minutes. Les capteurs multi-interfaces prennent également en charge les communications UART, RS232E, RS485, SDI-12 et RS485 MODBUS, les rendant compatibles avec les systèmes de gestion des cultures existants.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page : https://www.murata.com/en-global/products/sensor/soil

