Forum financier international 2022 : La Chine et l'Asie centrale renforcent leur coopération en matière de finance verte et de connectivité régionale





BEIJING, 9 mai 2022 /CNW/ - Le 28 avril, dans le cadre des réunions de printemps, le Forum financier international (IFF) s'est joint à l'Institut de coopération économique régionale de l'Asie centrale (Institut CAREC) pour organiser un événement visant à célébrer le 30e anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et cinq pays de l'Asie centrale.

Le thème était « Le nouveau paysage mondial : Green Silk Road Cooperation in Central Asia », des experts et des dirigeants des régions ont eu une discussion constructive sur le changement climatique, la transition énergétique et la façon dont les pays pourraient davantage travailler ensemble pour accélérer les efforts en matière d'innovation verte.

« Cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan », a déclaré Yu Hongjun, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès de la République d'Ouzbékistan, dans un discours liminaire.

M. Hongjun a ajouté que la Chine s'attend à des perspectives de croissance encore plus brillantes en ce qui concerne le développement d'initiatives multinationales dans la région.

Syed Shakeel Shah, directeur de l'Institut CAREC, a également affirmé que la Chine et les cinq pays d'Asie centrale ont jeté des bases solides pour une future coopération bilatérale, et que l'Institut CAREC déploie des efforts pour stimuler le développement et l'interconnectivité dans la région.

Plus précisément, Syed Shakeel Shah a souligné que la région d'Asie centrale est confrontée à de graves défis liés au changement climatique et que les pays ont besoin d'un soutien financier plus important grâce au développement de la finance verte. Pour construire un avenir avec une croissance inclusive, les gouvernements et les entreprises doivent travailler ensemble, a-t-il mentionné.

De son côté, Hu Xinglan, spécialiste principal de la coopération régionale au Service de l'Asie centrale et de l'Ouest de la Banque asiatique de développement, a partagé la stratégie « CAREC 2030 », une mission visant à créer une plateforme de coopération régionale ouverte et inclusive. CAREC 2030 accorde la priorité à cinq groupes opérationnels, allant de la stabilité économique et financière au développement humain, englobant à la fois les domaines traditionnels et les nouveaux champs de coopération dans la région.

À propos de l'Institut de coopération économique régionale de l'Asie centrale

Créé conjointement par la Chine et des pays d'Asie centrale, l'Institut CAREC est une organisation intergouvernementale vouée à la promotion de la coopération économique en Asie centrale et le long de la Route de la soie par la génération et le partage de connaissances. Il compte maintenant 11 pays membres, ayant pour objectif d'accélérer la capacité de gestion économique des pays et de promouvoir la connectivité régionale.

À propos du Forum financier international

Fondé en 2003, le Forum financier international est une organisation non gouvernementale indépendante et sans but lucratif. Le forum créé par les dirigeants financiers de plus de 20 pays, régions et organisations internationales, dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies, est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau établie depuis longtemps. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

SOURCE International Finance Forum (IFF)

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 14:39 et diffusé par :