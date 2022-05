Sous l'égide de Narada Michael Walden, qui a notamment produit Whitney Houston, l'Australien de 16 ans Charlie Mitchell fait ses débuts au premier rang du classement Adulte contemporain, dépassant ainsi Mick Jagger et Billy Joel





LOS ANGELES, 9 mai 2022 /CNW/ - le premier simple de Charlie Mitchell, chanteur de 16 ans de la Gold Coast, a atteint le sommet du classement dans la catégorie Adulte contemporain. ESW Management est en mesure de confirmer officiellement que la chanson « Even After », écrite par Brian Evans au sujet de sa mère et revisitée par le producteur Narada Michael Walden, se retrouve en tête du classement Adulte contemporain. Jesse Stenger et Brian Evans, producteurs exécutifs de la chanson dont la mélodie a été composée par Charlie Mitchell, ont été renversés par la situation.

Dépassant Mick Jagger et Billy Joel sur PlayMPE, principal distributeur de musique aux stations de radio, Charlie Mitchell fera sa première apparition nationale australienne lors de l'émission matinale Studio 10, le mercredi 11 mai 2022.

« Nous sommes inondés de demandes. Ce matin, notre boîte courriel était tellement saturée que des gens nous appelaient pour nous dire qu'ils recevaient des avis de messages non livrés », a raconté Jesse Stenger.

« Je ne suis pas surpris, a déclaré Brian Evans. J'ai su que cela arriverait au moment où je l'ai vu. »

L'écriture de la chanson « Even After » par Brian Evans est unique en son genre. Dans le premier couplet, on entend les mots d'une personne ayant perdu un être cher, d'une façon ou d'une autre. Puis, dans le deuxième couplet et dans le pont, c'est la personne disparue qui s'adresse à vous.

« Quand j'ai écrit cette chanson, ce que je n'ai pu faire que des années après le décès tragique et soudain de ma mère, je savais que même en tant que chanteur, il me serait impossible de la chanter. J'y étais tout simplement trop attaché. Lorsque j'ai découvert Charlie sur les réseaux sociaux, sa vulnérabilité m'a donné envie de lui donner une chance. Chacun l'interprétera à sa façon. Pour certains, la chanson parle de rupture, pour d'autres, elle aborde la perte d'un être cher, a expliqué Brian Evans. Je ne m'attendais pas à un tel talent de la part de Charlie. Il doit avoir une véritable 'vieille âme' pour pouvoir interpréter une telle chanson à un si jeune âge. C'est tout simplement extraordinaire. »

De son côté, Narada Michael Walden résume ce phénomène simplement : « Charlie est en voie de devenir une grande vedette. Je suis heureux que Brian me l'ait présenté, notre collaboration ne fait que commencer. »

La chanson « Even After » peut être téléchargée sur iTunes d'Apple, Spotify et sur toutes les autres plateformes de téléchargement de musique. Son site Web officiel est charliemitchellmusic.com, et sa page Facebook est Facebook.com/CharlieMitchellMusic. Plus de 35 000 personnes y étaient abonnées avant même que Narada Michael Walden ne le produise.

Vous pouvez consulter le classement sur https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1813063/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

SOURCE ESW Management

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 14:29 et diffusé par :