Un endroit pour s'épanouir : La nouvelle équipe libérale de l'Ontario présente un plan détaillé pour l'Ontario





Un plan équitable, complet et avant-gardiste qui offre des choix aux électeurs.

TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - Steven Del Duca a publié le plan du Parti libéral de l'Ontario pour l'Ontario, Un endroit pour s'épanouir. Ce plan permettra d'améliorer l'éducation publique, d'éliminer les retards en matière de chirurgie et de révolutionner les soins aux personnes âgées. Au coeur du plan s'agit de s'attaquer à la crise de l'accessibilité de l'Ontario et d'aider les familles à aller de l'avant, notamment en introduisant des tarifs de transport en commun à 1 $, en réduisant le coût des aliments et en rendant l'achat et la location d'une maison plus abordables.

"Gouverner, c'est faire des choix difficiles - et trop souvent, les conservateurs de Ford ont fait les mauvais choix ", a déclaré M. Del Duca. "L'Ontario peut être un lieu de croissance si nous faisons les bons choix. Après quatre années de coupes, de chaos et de confusion, nous devons reconstruire ce qui a toujours fait notre force : les écoles, les hôpitaux et les services publics financés par les fonds publics qui soutiennent les familles de travailleurs. Nous savons que tant de personnes en Ontario souffrent en ce moment. Nous sommes prêts à réparer les dommages que les conservateurs de Ford ont infligés au cours des quatre dernières années et à commencer à guérir".

Notre plan libéral rendra l'Ontario :

? Un endroit pour élever votre famille

? Éliminer la TVH sur un plus grand nombre de repas, financée par des taxes équitables

? Remplacer le salaire minimum par un salaire vital régional, à partir de 16 $ l'heure

? Construire 1,5 million de nouveaux logements et mettre en place un contrôle des loyers

? Un endroit pour vieillir

? Révolutionner les soins aux personnes âgées en Ontario en garantissant les soins à domicile

? Mettre fin aux soins de longue durée à but lucratif

? Augmenter les pensions jusqu'à 1 000 $ pour les personnes âgées qui en ont besoin

? Un endroit pour s'épanouir en bonne santé

? Éliminer l'arriéré des opérations chirurgicales et fixer des délais d'attente maximums

? Garantir l'accès à un médecin ou à une infirmière praticienne dans les 24 heures

? Accroître la disponibilité de l'aide en matière de santé mentale

? Un endroit pour prospérer dignement

? Donner à chaque travailleur l'accès aux avantages sociaux et à 10 jours de maladie payés

? Passer à une semaine de travail de quatre jours

? Supprimer l'impôt sur les sociétés pendant deux ans pour les petites entreprises durement touchées par la pandémie.

? Un endroit pour grandir

? Construire et réparer les écoles avec 10 milliards de dollars financés par la suppression de l'autoroute 413

? Embaucher 10 000 enseignants pour réduire la taille des classes

? Financer entièrement une 13e année facultative pour donner aux élèves une chance de rattraper leur retard

? Un endroit de croissance durable

? Réduire les tarifs du transport en commun à 1 $ par trajet partout en Ontario

? Réduire de moitié la pollution par le carbone en Ontario d'ici 2030

? Protéger et étendre la Ceinture de verdure et créer de nouveaux parcs provinciaux

? Un endroit pour vivre ensemble

? Augmenter les prestations d'invalidité et d'aide sociale

? Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones

? Interdire les armes de poing

Les libéraux de l'Ontario ont un plan qui fonctionne pour tout le monde et une équipe prête à le réaliser. Le 2 juin, c'est votre choix.

"L'équipe qui est prête à mettre en oeuvre ce plan comprend des dirigeants communautaires de tous les horizons", a poursuivi M. Del Duca. "Ce sont des éducateurs, des infirmières et des médecins qui ont fait l'expérience directe des coupes et de la privatisation des conservateurs de Ford. Ce sont des maires et des conseillers municipaux qui savent ce que cela signifie de diriger. Ce sont des entrepreneurs et des chefs de petites entreprises qui en ont assez du parti pris des grandes surfaces de Doug Ford. "

Lisez la plateforme complète du Parti libéral de l'Ontario ici .

À propos de " Un endroit pour s'épanouir " : Notre plan libéral pour l'Ontario

Ce plan complet, équitable et tourné vers l'avenir améliorera la vie de la prochaine génération. Le plan financier complet est conforme aux prévisions de réduction du déficit du budget de l'Ontario de 2022 pour la même période, mais le plan libéral fait des choix très différents.

Le plan libéral de l'Ontario fait les bons choix pour mettre l'Ontario sur la voie de la présentation d'un budget équilibré en 2026-27.

Le plan libéral de l'Ontario intègre les prévisions de recettes du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario, qui ont été renforcées par le vérificateur général dans son rapport préélectoral. Pour s'assurer que ces hypothèses sont prudentes, un gouvernement libéral de l'Ontario entreprendra un examen financier approfondi dans les 100 jours suivant son entrée en fonction.

Le plan des libéraux de l'Ontario réaffecte une partie des fonds de prévoyance, que le vérificateur général a décrits comme "excessivement prudents et plus élevés que d'habitude". Nous choisissons de mettre ces fonds à profit dès maintenant pour aider les Ontariens à se remettre de la crise de la COVID-19. Malgré ce choix, le plan libéral maintient toujours 3,4 milliards de dollars en fonds de prévoyance ou de réserve en 2022-23, qui passeront à 4,8 milliards de dollars en 2025-26.

Le plan libéral de l'Ontario utilise des points d'ancrage financiers définis pour réduire le fardeau de la dette et placer les finances de l'Ontario sur une trajectoire viable, conformément au plan financier du budget 2022-23, y compris l'engagement de maintenir le ratio de la dette nette au PIB sous 42,0 % et le ratio de la dette nette aux recettes sous 250 %.

