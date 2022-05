PAMM Foundation externalise ses activités de diagnostic en laboratoire pour les pathologies et la microbiologie médicale ("PAMM") vers Eurofins Clinical Diagnostics Pays-Bas





Eurofins Scientific (EUFI.PA), leader scientifique mondial dans le domaine des tests bioanalytiques, annonce la signature d'un accord avec Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie ("PAMM"), une société néerlandaise de diagnostic en laboratoire pour les pathologies et la microbiologie médicale.

PAMM répond aux besoins de six hôpitaux aux Pays-Bas, dont deux centres cliniques en oncologie de premier ordre, des praticiens et des centres de traitement indépendants. Le laboratoire, également spécialisé dans les diagnostics pour les pathologies et la microbiologie médicale, a été le premier aux Pays-Bas à déployer une solution complète pour la pathologie numérique. PAMM emploie plus de 265 personnes et pathologistes et viendra appuyer l'offre mondiale de tests cliniques et leader du secteur d'Eurofins. Grâce à cette entente, PAMM sera à même d'améliorer davantage la qualité de l'offre aux clients ainsi que le service aux patients dans le cadre du système de santé néerlandais.

Selon cet accord, Eurofins s'engage à investir dans le laboratoire, la R&D, l'innovation, le développement des employés et la sécurité des postes. L'accord a reçu le feu vert de la Dutch Healthcare Authority (NZa) et de l'Autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés (ACM, Merger Control).

Le Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir PAMM au sein du Groupe Eurofins ainsi que son équipe de spécialistes et de techniciens de laboratoire remarquables. Cet accord améliore l'offre de tests innovants du Groupe aux hôpitaux et aux praticiens aux Pays-Bas, élargit la portée géographique d'Eurofins sur le marché des tests cliniques et renforce sa capacité à déployer les dernières avancées scientifiques au profit des patients. »

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Eurofins est une référence mondiale dans le domaine de l'analyse de produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques, fournissant des services de recherche et d'analyse en pharmacologie (découverte de médicaments), dans le secteur médico-légal, en sciences avancées des matériaux et en agrosciences. L'entreprise est aussi l'une des figures de proue sur le marché pour certains services d'essais et de laboratoire en génomique, ainsi que pour l'assistance au déroulement d'essais cliniques et le CDMO. La présence du Groupe évolue également rapidement dans les domaines des tests de diagnostic clinique hautement spécialisés et moléculaires et des produits de diagnostic in vitro.

Avec un effectif de 58 000 personnes et un réseau de 900 laboratoires répartis dans 54 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

