Le gouvernement du Québec soutient exo pour l'électrification du transport urbain dans les couronnes nord et sud de Montréal

MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec soutient le déploiement du programme exobus, une initiative majeure d'exo qui vise à transformer le modèle d'affaires de l'organisme puisque celui-ci deviendra propriétaire d'un parc d'autobus 100 % électriques et des infrastructures nécessaires à leur entretien. Ce projet, qui est en adéquation avec les cibles gouvernementales en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES), permettra aussi à exo d'améliorer sa performance opérationnelle. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a salué la démarche d'exo en présence de son directeur général, M. Sylvain Yelle, lors du Déjeuner-Bénéfice annuel de Trajectoire Québec.

Le programme exobus consiste notamment à remplacer les autobus existants, qui appartiennent à des transporteurs privés, par des véhicules entièrement électriques. En plus d'accroître les services et l'attractivité du transport collectif urbain à l'échelle de la région métropolitaine de Montréal, le programme exobus permettra aux usagers de bénéficier d'une offre de transport qui contribue significativement à limiter les GES et les nuisances sonores. La phase 1, en cours jusqu'en 2027, totalise un investissement de 338 M$, dont la majorité des fonds provient du gouvernement du Québec pour l'achat d'une centaine d'autobus électriques et la construction de deux garages d'entretien.

Par ailleurs, le ministre des Transports a annoncé qu'il travaillera conjointement avec les partenaires en transport collectif afin d'établir un cadre financier qui couvrira une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028. En agissant ainsi, le gouvernement répond à une demande du milieu municipal en offrant davantage de prévisibilité, surtout dans le contexte où la pandémie a profondément bouleversé ce secteur et où il est important de ramener les usagers dans le transport collectif.

« Depuis le dépôt du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement du Québec a travaillé sans relâche afin d'atteindre ses objectifs en matière d'électrification des transports. Le programme exobus est une initiative concrète qui nous permet de faire un bond de géant en ce sens, en plus d'offrir plus de flexibilité à exo pour améliorer ses services. Plus le transport collectif sera fiable et performant, plus il incitera les automobilistes à modifier leurs habitudes de déplacement. Exo est un partenaire clé dans ce grand chantier de la mobilité pour lequel nous travaillons chaque jour. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le déploiement du programme exobus représente une avancée majeure pour exo en ce qui concerne l'amélioration de ses services. Les couronnes nord et sud de la région de Montréal sont en pleine expansion, et exo est très heureux que ses clients puissent, à terme, bénéficier d'un service d'autobus 100 % électriques. Nous remercions vivement le gouvernement du Québec pour le soutien de cette initiative qui permettra d'encourager l'utilisation d'un transport collectif tourné vers un avenir plus durable. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo

Exo est un organisme public de transport en commun qui exploite 241 lignes d'autobus, 63 taxibus et 7 terminus dans la région métropolitaine de Montréal. Ses services d'autobus sont actuellement confiés à des transporteurs privés.

En 2019, exo a réalisé une analyse d'opportunité sur son modèle d'affaires qui conclut qu'il serait plus avantageux pour l'organisme s'il était propriétaire de sa flotte d'autobus et des garages pour l'accueillir. Dans la volonté d'harmoniser les processus d'affaires, ce nouveau modèle de services d'autobus rejoint celui qu'exo a déjà mis en place pour ses trains.

Les cibles du programme exobus pour 2040 consistent à acquérir environ 1?000 autobus 100 % électriques et à construire 10 garages afin d'assurer l'entretien et l'exploitation de ces véhicules.

