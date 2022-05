Swoop célèbre son vol inaugural au Nouveau-Brunswick





La principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada poursuit son expansion au Canada atlantique avec un nouveau service sans escale à Moncton

MONCTON, NB, le 9 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Swoop, la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, célèbre son vol inaugural entre l'Aéroport international de Hamilton (YHM) et l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton (YQM). Le vol WO168 de Swoop a décollé de Hamilton ce matin à 8h HE et est arrivé à Moncton à 10 h 55 heure locale.

« En tant que principale compagnie aérienne à très bas prix au Canada, nous sommes ravis de poursuivre notre expansion dans les provinces de l'Atlantique avec ce vol inaugural à Moncton aujourd'hui » , a déclaré Bert van der Stege, responsable des affaires commerciales et financières chez Swoop. « Alors que la demande de voyages refait surface, Swoop est très enthousiaste à l'idée d'offrir ce service sans escale comme l'une des onze liaisons inaugurales vers la côte Est cet été. »

En plus du service inaugural d'aujourd'hui entre Hamilton et Moncton, Swoop offrira bientôt un nouveau service sans escale entre Edmonton et Moncton à partir du 17 juin, ainsi qu'un service entre Toronto et Saint John, qui débutera plus tard cette semaine. « Les Canadiens et Canadiennes sont impatients de voyager à nouveau cet été et de renouer avec leurs amis et leur famille, et nous savons que les tarifs ultra pas chers de Swoop aideront à rendre cela possible » , a poursuivi M. van der Stege. « Nous reconnaissons l'importance du tourisme partout au Canada atlantique, et nous sommes fiers de célébrer cet investissement dans la reprise de l'économie touristique du Grand Moncton. »

« La venue de Swoop s'ajoute à l'incroyable élan qui se développe dans notre province tout en contribuant à notre économie et en créant plus d'emplois pour les Néo-Brunswickois » , a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. « Nous savons que les gens sont intéressés à visiter notre belle province et à s'y installer, et le fait d'avoir une autre option à leur disposition nous aidera à continuer à bâtir sur notre succès. »

Pour célébrer le nouveau service, Bert van der Stege, responsable des affaires commerciales et financières ainsi que Julie Pondant, conseillère principale en affaires publiques de Swoop, ont eu le plaisir de se joindre à Courtney Burns, présidente et directrice générale entrante de la Direction de l'aéroport international du Grand Moncton (DAIGM), et à d'autres dirigeants de YQM pour une célébration aux portes de l'arrivée du vol inaugural.

« L'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton est très heureux d'accueillir Swoop à son aéroport et dans la province du Nouveau-Brunswick. La présence d'un transporteur à bas prix dans un aéroport peut accroître considérablement le nombre de passagers et offrir plus d'options de voyage aux voyageurs soucieux de leur budget ou ayant un budget restreint. Nous prévoyons que notre partenariat avec Swoop aura cet effet et offrira plus d'options de voyage aérien et de destination pour notre région. Nous attendons avec impatience le début des nouvelles liaisons entre Hamilton et Edmonton et encore plus de nouvelles destinations à long terme. Bienvenue à YQM Swoop ! » - Bernard F. LeBlanc, président - directeur général de la DAIGM et directeur général de YQM.

« L'arrivée de Swoop est un excellent signe à la fois pour la communauté des affaires et pour la reprise économique du transport aérien par l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton » , a déclaré le PDG de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, John Wishart. « Swoop donnera à notre région une option à faible coût pour atteindre les plaques tournantes aériennes du centre du Canada, ce qui rendra les connexions pour les affaires d'autant plus faciles et rentables. »

Pour en savoir plus sur Swoop et pour connaître les horaires de vol et les réservations, veuillez consulter le site FlySwoop.com (en anglais seulement). Pour savoir comment Swoop assure une expérience de voyage sûre et saine, visitez FlySwoop.com/traveller-safety (en anglais seulement).

Pour plus d'informations sur les tarifs ultra pas chers de Swoop sur les nouvelles routes lancées au printemps et à l'été 2022, veuillez voir ci-dessous !

Itinéraire Date de début Fréquence

hebdomadaire Prix aller simple

(CAD) Tarif de base

(CAD) Taxes et frais

(CAD) Hamilton à Moncton 9 mai 2022 4 fois par semaine 59 $ 16,14 $ 42,86 $ Moncton à Hamilton 9 mai 2022 4 fois par semaine 59 $ 11,23 $ 47,77 $ Moncton à Edmonton 17 juin 2022 2 fois par semaine 129 $ 72,10 $ 56,90 $ Edmonton à Moncton 17 juin 2022 2 fois par semaine 129 $ 76,78 $ 52,22 $

À propos de Swoop?

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et accessibles pour tous les Canadiens et Canadiennes. Établie en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe de sociétés WestJet, Swoop est la compagnie aérienne ultra-pas chère du Canada. Offrant un service régulier vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, les tarifs dégroupés de Swoop permettent aux voyageurs de contrôler l'achat des seuls produits et services qu'ils désirent.??

La flotte moderne de Swoop, composée de dix Boeing 737-800 NG, passera à 16 appareils avec l'ajout de six Boeing MAX-8 en 2022. Sur FlySwoop.com (en anglais seulement), les voyageurs peuvent rapidement et facilement réserver des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, consulter leurs cartes d'embarquement, suivre leurs vols et accéder au service Wi-Fi en vol.??????

