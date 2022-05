Le gouvernement du Canada investit dans le développement des leaders agricoles de demain





OTTAWA, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - La relève agricole du Canada aide à renforcer notre secteur agricole et agroalimentaire grâce à son leadership et à ses contributions novatrices. Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de 2,1 millions de dollars pour trois organisations destinés à la relève agricole du Canada qui soutiennent des possibilités de développement.

Grâce aux fonds du programme Agri-compétitivité, ces organisations offriront d'importants programmes et initiatives qui contribueront à former la future génération de leaders du secteur agricole.

Le Conseil des 4-H du Canada (Les 4-H du Canada) recevra 1,8 million de dollars sur deux ans pour élaborer de nouvelles ressources et concevoir de nouveaux programmes visant à habiliter les jeunes, au moyen de programmes de leadership, lesquels ont pour but de développer leurs connaissances et compétences pratiques dans des domaines clés liés à l'agriculture canadienne. Grâce à ce projet, les 4-H du Canada rejoindront un plus grand nombre de jeunes issus de divers groupes, créeront de nouvelles occasions de mentorat et feront la promotion de l'agriculture canadienne, de la littératie alimentaire et de possibilités de carrières intéressantes dans le secteur agroalimentaire.

La Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA) recevra 195 168 $ sur deux ans pour renforcer les capacités de l'industrie et offrir de la formation et de l'éducation aux jeunes agriculteurs du Canada. Grâce à ce soutien, la TPRA pourra mettre en place de nouvelles initiatives dans le but de répondre aux besoins particuliers des jeunes agriculteurs d'aujourd'hui, afin qu'ils acquièrent les connaissances et compétences additionnelles nécessaires pour accroître la rentabilité et l'efficacité de leurs entreprises.

Le programme des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada (JAÉ) recevra jusqu'à 119 724 $ sur deux ans pour soutenir ses sept concours régionaux et son concours national qui s'échelonne sur trois jours. Ces concours annuels visent à reconnaître les jeunes agriculteurs qui excellent dans leur profession et à promouvoir l'énorme contribution de l'agriculture à l'économie canadienne et à sa population. Les fonds serviront également à faire connaître davantage les réalités agricoles et à préserver la confiance du public dans le secteur agricole et à la promouvoir de manière positive.

La relève agricole sont passionnés et entrepreneurs, impatients d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives pour répondre aux besoins changeants de demain. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les possibilités pour les jeunes qui assurent l'avenir du secteur agricole canadien et garantissent la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens forment l'avenir de notre secteur. Ces trois projets offrent à notre relève des possibilités d'apprentissage et de développement de leur leadership. Tout en cheminant vers leur plein potentiel, ils soutiennent la vitalité de l'agriculture pour les générations futures. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'organisme des 4-H du Canada est reconnaissant de l'aide offerte par AAC, car grâce à celle-ci, nous pouvons habiliter encore plus de jeunes Canadiens. Des conférences aux stages en passant par les activités de sensibilisation axées sur l'innovation, l'inclusion, l'excellence en affaires et la croissance, notre objectif est de donner aux jeunes les moyens de devenir des leaders responsables, attentionnés et contributifs qui seront des moteurs de changement positif dans leur milieu ».

- Shannon Benner, PDG, Les 4-H du Canada

« Nous sommes heureux de recevoir la contribution de contrepartie d'AAC qui financent les activités de notre organisme; ces fonds seront utilisés pour offrir diverses activités d'apprentissage. L'objectif est de créer de jeunes défenseurs exceptionnels de l'agriculture en formant des leaders forts, en encourageant de jeunes femmes et hommes et d'autres groupes de la diversité à embrasser la profession et en abordant des sujets comme la santé mentale et la planification d'entreprise, afin que nos jeunes agriculteurs puissent demeurer résilients dans les années à venir ».

- Guenette Bautz, directrice générale, Table pancanadienne de la relève agricole

« Le programme des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada est reconnaissant du soutien continu que leur offre AAC. Grâce à cette aide financière, le programme fait connaître de jeunes agriculteurs d'élite (âgés de 18 39 ans) du Canada qui ont d'excellentes pratiques agricoles par le biais de ses sept concours régionaux et de son concours national annuel. Nous apprécions le fait de pouvoir diffuser virtuellement les activités de reconnaissance et les afficher sur notre site Web et nos médias sociaux. Ce sont d'excellentes histoires agricoles qui méritent d'être communiquées au public ».

- Steve Cooper, président, Jeunes agriculteurs d'élite du Canada

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement fédéral dans le cadre du Programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien pour l'agriculture. Ils visent à aider le secteur agricole à tirer parti des capacités existantes, à les coordonner et à les développer, à renforcer la sécurité, à s'adapter aux environnements commerciaux et réglementaires évolutifs, à saisir de nouvelles opportunités, à communiquer les meilleures pratiques et à offrir des possibilités de mentorat.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars consenti par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Fondé il y a plus d'un siècle, le Conseil des 4-H du Canada est l'un des organismes de développement positif des jeunes les plus respectés du pays. Le Conseil des 4-H du Canada compte plus de 23 500 membres et 7 800 bénévoles.

est l'un des organismes de développement positif des jeunes les plus respectés du pays. des 4-H du compte plus de 23 500 membres et 7 800 bénévoles. La Table pancanadienne de la relève agricole est une organisation nationale sans but lucratif qui a été créée en 1997. En collaboration avec 11 associations provinciales/territoriales de jeunes agriculteurs, elle offre des possibilités de développement à la relève agricole canadienne âgée de 18 40 ans.

Le programme des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada reconnaît les jeunes agriculteurs qui excellent dans leur profession. Il organise un concours annuel auquel les jeunes agriculteurs de 18 à 39 ans peuvent participer. Sept concours régionaux mènent à un concours national où deux lauréats nationaux sont choisis chaque année.

