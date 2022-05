Ciao Roma! WestJet décolle pour la Ville éternelle





Une nouvelle liaison entre l'Alberta et l'Italie marque une étape importante de la reprise alors que la demande de voyages internationaux et de tourisme entrant augmente

CALGARY, AB, le 8 mai 2022 /CNW/ - WestJet a lancé hier soir son service tant attendu vers Rome avec le départ du vol 32 de WestJet de l'aéroport international de Calgary (YYC) à 18 h 20, heure locale. Cette première liaison régulière entre Calgary et Rome, exploitée sur le 787 Dreamliner de 320 places de WestJet, a marqué une étape importante dans la reprise de l'industrie du tourisme et des voyages en Alberta et a été célébrée aux côtés de l'honorable Rajan Sawhney, ministre des Transports de l'Alberta et de Bob Sartor, président et chef de la direction de l'administration aéroportuaire de YYC Calgary. Les photos et les vidéos de l'événement peuvent être téléchargées ici.

« Le lancement de notre service très attendu entre Calgary et Rome est un jalon incroyable pour WestJet et nos invités, car nous attendions ce moment avec impatience depuis plus de deux ans », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice, Affaires extérieures, WestJet. « Avec sa riche histoire et sa culture, il n'est pas surprenant que nos invités aient hâte de visiter Rome. Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens de l'Ouest une connectivité accrue avec cette ville incroyable. Nous sommes également ravis d'amener des invités de Rome pour visiter le Canada et contribuer à la reprise de l'industrie touristique vitale du Canada. »

Le nouveau service de WestJet à destination et en provenance de Rome complète les investissements accrus de la compagnie aérienne dans la connectivité transatlantique de l'Alberta et offre à l'Alberta une augmentation de 43 % du service de WestJet vers l'Europe, par rapport à 2019. Avec cinq destinations européennes à explorer, les Canadiens de l'Ouest et les Américains du Nord-Ouest peuvent désormais se connecter facilement à Rome, à Paris, à Dublin et à Londres-Heathrow et à Gatwick à partir de la plaque tournante pratique de WestJet à Calgary. Cette nouvelle liaison accélérera davantage la reprise des voyages et du tourisme au Canada, car les visiteurs étrangers profiteront d'un vol sans escale pratique pour découvrir le dynamisme de ce que l'Alberta et le Canada ont à offrir.

« WestJet demeure un véritable exemple de réussite en Alberta. Cette nouvelle étape, qui consiste à élargir son offre internationale grâce à un vol direct vers Rome, créera de nouvelles occasions pour les Albertains de voir le monde », a affirmé Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta. La croissance soutenue de WestJet est un autre signe de la reprise en Alberta, alors que notre industrie touristique se remet sur pied après deux années difficiles. »

Le service de WestJet vers Rome sera offert pendant la haute saison jusqu'à trois fois par semaine. Le vol devait être lancé initialement en mai 2020, mais il a été reporté en raison de la pandémie.

Liaison Pic de fréquence Date de début Départ Arrivée Calgary-Rome 3 vols par semaine 7 mai 2022 18 h 20 11 h 55 (heure locale) Rome - Calgary 3 vols par semaine 8 mai 2022 13 h 55 (heure locale) 16 h 19

WestJet Cargo augmente ses offres entre le Canada et l'Italie

De concert avec le service commercial de WestJet entre Calgary et Rome, WestJet Cargo offrira une capacité de fret hebdomadaire d'environ 120 tonnes directement entre Calgary et Rome sur le 787 Dreamliner de la compagnie aérienne. Les expéditions de WestJet Cargo permettront d'accroître la capacité d'un éventail diversifié de produits, y compris les produits de mode de luxe, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique. Avant le lancement du vol, en 2021 seulement, WestJet Cargo a facilité la livraison de plus de 60 000 tonnes de fret à destination et en provenance de l'Italie vers des destinations partout au Canada et aux États-Unis.

Autres citations

Le nouveau vol direct de WestJet entre Calgary et Rome envoie un autre signal clair selon lequel la reprise économique de l'Alberta suscite de plus en plus de confiance. Cette nouvelle liaison montrera à un plus grand nombre de voyageurs internationaux que l'Alberta est une destination incontournable, tout en proposant de nouvelles options de voyage outre-mer aux Albertains.

- Rajan Sawhney, gouvernement de l'Alberta, ministre des Transports

« Cet itinéraire sans escale vers la Ville éternelle est une autre réalisation importante de WestJet visant à offrir plus d'options à nos invités. En créant des occasions d'attirer le monde à Calgary, WestJet contribue grandement à la reprise du secteur des voyages. »

- Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary

« Je suis ravi d'accueillir le nouveau vol WestJet entre Rome et Calgary, qui permettra de renforcer les nombreux liens entre nos deux pays. Cette liaison est une preuve tangible de notre volonté commune de progresser ensemble en cette année importante qui marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et l'Italie. »

- Elissa Golberg, ambassadrice du Canada en Italie

« Nous sommes vraiment ravis d'accueillir WestJet à Rome Fiumicino. Le lancement du nouveau vol direct de Calgary à Rome FCO est le résultat d'une coopération et d'un partenariat de longue date avec WestJet, ce qui représente une étape importante dans le développement de la connectivité entre l'Italie et le Canada. Avec plus d'un million de passagers voyageant entre l'Italie et le Canada en 2019, le marché canadien confirme son attrait comme l'un des principaux marchés long-courriers. Le nouveau vol permettra aux passagers canadiens d'avoir pleinement accès à Rome et, par notre plaque tournante, au marché italien et méditerranéen, alors que les clients voyageant de Rome à Calgary auront enfin l'occasion de se rendre directement au coeur même du Canada et d'explorer de nouvelles options de vol vers les merveilles de la côte ouest des États-Unis. »

- Ivan Bassato, chef de l'aviation de Aeroporti di Roma

« Le nouveau vol direct de WestJet de Calgary à Rome contribuera à susciter un nouvel échange culturel passionnant entre les Italiens et les Albertains. Les visiteurs italiens pourront découvrir avec aisance la première destination de l'Ouest canadien, l'Alberta. Notre province accueille d'incroyables événements en direct comme des rodéos, des festivals, de la musique, du théâtre et du hockey, et si elle est sélectionnée, la Coupe du monde de la FIFA de 2026, ainsi que d'autres attractions culturelles qui inciteront les touristes italiens à revenir pour en voir plus. Je m'attends à ce que, dans les années à venir, de nombreux Albertains découvrent la belle culture de l'Italie et les grandes oeuvres de la Renaissance italienne et accueillent de nombreux visiteurs du monde entier pour profiter de la riche culture et du patrimoine de notre province. »

- Ron Orr, gouvernement de l'Alberta, ministre de la Culture

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

