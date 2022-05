Jackery, le pionnier des générateurs solaires, s'apprête à dévoiler le 12 mai son produit le plus puissant à ce jour





FREMONT, Californie, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, le leader des solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte extérieure, a annoncé le lancement de son générateur solaire le plus puissant à ce jour, permettant à un plus grand nombre de campeurs, de camping-caristes et d'amateurs de plein air de profiter des grands espaces cet été. Le générateur solaire sera lancé lors de la journée Jackery 2022, qui se déroulera sous la forme d'une diffusion mondiale en direct sur http://www.jackery.com à 20 h, Heure du Pacifique (PDT), le 12 mai. Jackery a invité tous les intéressés à se pré-enregistrer dès maintenant pour ce produit très attendu.

Jackery est depuis longtemps un fournisseur de produits d'énergie solaire qui offrent une alimentation électrique autonome en déplacement ainsi qu'en tant que générateur de secours à domicile. Depuis plus de dix ans, Jackery fabrique des panneaux solaires et des centrales électriques portables avec une grande expertise, avant de les regrouper en une seule solution énergétique portable : le générateur solaire.

Premier de son genre, le générateur solaire Jackery est un ensemble de solutions solaires qui associe étroitement portabilité et énergie solaire. Il convertit l'énergie solaire captée par les panneaux solaires en énergie électrique, puis la stocke dans une centrale électrique portable pour une utilisation ultérieure. Cet accès à une énergie propre et à la demande fournit aux gens les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur expérience en extérieur et « vivre leur vie au grand air ».

Le concept de générateur solaire de Jackery est le résultat d'années de recherche et développement sur l'énergie solaire et la production d'énergie portable. La première série d'alimentation portable au lithium au monde, l'Explorer, a catapulté en 2015 la ligne d'alimentation portable avant-gardiste de Jackery sur la scène mondiale et a présenté un système de gestion de batterie inédit. Depuis lors, Jackery a conçu une gamme de modèles Explorer, dont l'Explorer 240, un modèle classique qui est devenu un élément de base populaire dans la famille des centrales électriques portables depuis son lancement en 2018.

La même année, Jackery a dévoilé la technologie originale SolarPeak ainsi que la série de panneaux solaires Solarsaga. Conçue pour fournir une alimentation électrique durable pour la vie en plein air hors réseau, la série SolarSaga de Jackery a amélioré l'efficacité de la charge solaire et constitue une référence dans le secteur. Par la suite, la société a combiné les deux technologies pour créer le générateur solaire, qui réunit l'Explorer et le SolarSaga en une seule solution d'énergie propre pour rendre l'électricité encore plus verte, efficace et pratique, contribuant ainsi à l'émergence de plusieurs produits phares, dont le générateur solaire Jackery 1000.

Jackery a continué à développer son excellente gamme de produits et sa marque de vie durable en plein air, établissant ainsi la norme et la référence du secteur en matière de recharge solaire et renouvelable. À ce jour, avec une présence mondiale s'étendant des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine, Jackery a réalisé plus de 1,5 million de ventes dans le monde.

À propos de Jackery

Fondée en Californie en 2012, Jackery est une marque mondiale de générateurs solaires d'extérieur qui se vend le mieux et qui enhardit les campeurs à aller plus loin en plein air sans faire de compromis. En tant que pionnier du concept et des produits de générateurs solaires, Jackery propose une gamme de générateurs verts portables et polyvalents qui répondent à tous les besoins en plein air, qu'il s'agisse de recharger un téléphone portable ou un ordinateur portable ou d'alimenter de gros appareils tels que des équipements de cuisine électrique, des chauffages et des éclairages. Ses produits sont invariablement choisis comme Best Sellers sur Amazon, et Amazon's Choice depuis 2020.

À ce jour, Jackery a reçu 12 prix internationaux prestigieux, dont le Red Dot Design Award, le iF Design Award, le A' Design Award and Competition et le CES Innovation Award. Le New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide, Newsweek, Bob Vila, PCWorld et d'autres publications l'ont classé comme le meilleur générateur solaire.

Depuis 2018, Jackery a vendu plus de 1,5 million d'unités dans le monde et bénéficie d'une empreinte mondiale allant des États-Unis à l'Europe, en passant par le Japon et la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812911/1009f92476e2efdfc99a7189c529f3a.jpg

