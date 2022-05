Verdir Deqing de l'intérieur vers l'extérieur : La volonté d'un comté chinois de devenir une cité-jardin moderne internationale





Existe-t-il un endroit sur terre où vous pouvez profiter d'une vue panoramique sur les montagnes et les lacs tout en bénéficiant de services numériques riches et pratiques ?

Visitez le comté de Deqing, la ville de Huzhou, dans la province côtière du sud-est de la Chine, le Zhejiang. Parce qu'il y a un endroit qui, selon le New York Times et CNN, vaut la peine d'être visité : Le mont Mogan.

Avec ses montagnes ondulées et ses paysages magnifiques, le mont Mogan est connu comme l'équivalent des « Hamptons » dans l'est de la Chine.

Mais ne vous attardez pas trop longtemps sur le mont Mogan, car il y a d'autres choses à explorer dans le comté de Deqing. Avec plus de la moitié de son territoire recouvert de montagnes et d'eaux, Deqing cherche à se transformer en une cité-jardin moderne et internationale et à devenir le Zermatt de la Chine, la ville suisse alpine de renommée mondiale.

Le paysage naturel a doté Deqing d'avantages uniques pour le développement du tourisme écologique, faisant de ce petit comté un pionnier dans la mise en pratique du concept de développement vert de la Chine. Avec près de 45 % de Deqing couvert par des forêts, le comté offre aux visiteurs une expérience rafraîchissante.

La nature verte de Deqing ne réside pas seulement dans le paysage, mais aussi dans le développement industriel. Grâce à la formidable concentration de technologies numériques dans le Zhejiang, qui a donné naissance à Alibaba et à d'autres géants de l'internet, Deqing prend la tête du développement à faible émission de carbone des industries urbaines chinoises et de la campagne nationale visant à atteindre le pic et la neutralité en matière de carbone.

En 2021, Deqing a publié le plan de mise en pratique du programme 2030 pour le développement durable (2021-2025), une grande première mondiale au niveau du comté. Le concept de développement écologique et à faible émission de carbone est au coeur du développement industriel moderne de Deqing. Le comté a introduit un système d'évaluation des usines vertes, a accéléré l'élimination des capacités de production arriérées et a construit une chaîne industrielle verte haut de gamme.

En termes de gouvernance rurale, la technologie de numérisation spatiale basée sur l'information géographique (IG) a favorisé la transformation verte de Deqing. Deqing intègre la technologie IG à d'autres technologies pour développer de nouveaux formats, produits et services. La campagne intelligente, les soins aux personnes âgées intelligents, l'industrie intelligente et les plateformes de gestion numérique ont progressivement vu le jour dans la région rurale de Deqing.

Le concept de développement vert de Deqing ne se limite pas à la nature, à l'industrie et à la gouvernance, mais va également au-delà des frontières. La station touristique internationale de la montagne Mogan a été désignée station touristique nationale, attirant de nombreux B&B exploités par des étrangers ; Deqing a organisé la première conférence mondiale des Nations unies sur l'information géographique ; les deux pratiques de gouvernance numérique du pays ont été reconnues par les Nations unies.

Nous nous trouvons à Deqing, un haut lieu du développement durable où la nature, la science et la technologie coexistent et se mélangent, un comté chinois exemplaire pratiquant le développement vert de l'intérieur, et une cité-jardin paysagère moderne internationale émergente.

