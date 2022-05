Les légumes et le chef Chuck Hughes adorent le dindon canadien





Une nouvelle campagne déclare le dindon comme protéine préférée des légumes et des amateurs de légumes.

TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - Think TurkeyTM/Pensez DindonMC, la campagne de marketing sur cinq ans visant à faire connaître le dindon en tant que délicieuse protéine de tous les jours, se lie étroitement aux légumes dans sa dernière campagne créative : «?Les légumes adorent le dindon?».

La campagne «?Les légumes adorent le dindon?» a été lancée à l'échelle nationale le 2 mai avec une campagne publicitaire télévisée de huit semaines. Trois personnages animés y figurent : une adorable tomate qui chante de la musique country, une charismatique laitue romaine animatrice d'émission-débat et une carotte bien musclée, qui témoignent de leur amour pour le dindon dans trois publicités animées, colorées.

«?En raison de l'intérêt accru pour la cuisine santé, de la hausse des dépenses des Canadiens en produits frais et de l'augmentation de la part des légumes dans leur assiette, nous constatons qu'il s'agit d'une occasion stratégique de promouvoir les nombreuses raisons qui justifient le choix du dindon. C'est une viande maigre, délicieuse et polyvalente?», affirme Darren Ference, président, Les Éleveurs de dindon du Canada.

Les publicités «?Les légumes adorent le dindon?» seront également diffusés au cours de la 11e saison de l'émission Les Chefs, pour laquelle Pensez Dindon est l'un des principaux commanditaires, et seront diffusés sous forme de vidéo en ligne.

«?De plus en plus de Canadiens se rendent en ligne pour s'inspirer de recettes et trouver des outils pour planifier leur épicerie, c'est pourquoi la campagne «?Les légumes adorent le dindon?» sera activée numériquement à travers la recherche, l'affichage et la vente au détail afin de convaincre le public d'ajouter le dindon à leur liste d'épicerie et à leur panier?», déclare Jean-Michel Laurin, président et chef de la direction, Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles.

Pour plus de visibilité, Pensez Dindon collaborera avec le célèbre chef et restaurateur Chuck Hughes pour inspirer les Canadiens en leur proposant trois recettes de dindon remplies de légumes qui seront diffusées par des capsules vidéo sur les réseaux sociaux, ainsi que par des ateliers de cuisine interactifs et des articles de presse exclusifs.

«?J'adore cuisiner avec le dindon, car les découpes sont nombreuses et il y a tellement de façons créatives de préparer un repas?», explique le chef Hughes. «?En tant que parent, je cuisine beaucoup plus à la maison ces temps-ci et le dindon est un favori chez nous, que ce soit des boulettes ou des pilons de dindon, et c'est toujours accompagné par une bonne portion de légumes.?»

Pour rester à l'affût de la campagne «?Les légumes adorent le dindon?» et pour découvrir les recettes du chef Hughes et bien plus encore, rendez-vous sur le site PensezDindon.ca, sur le compte Instagram de Pensez Dindon (@CanadianTurkey) et sur ses autres plateformes sociales.

À propos de Pensez Dindon :

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles, ont lancé, en 2019, Think TurkeyTM / Pensez DindonMC - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne entièrement intégrée de cinq ans inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de RP, sur les réseaux sociaux et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas, en vue de faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

SOURCE Think Turkey

