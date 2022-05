Premier Tech améliore son offre de service européenne avec une nouvelle acquisition





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer l'acquisition de l'entreprise Envirowise par son groupe d'affaires Eau et Environnement. Située à Camberley, en Angleterre, cette entreprise se spécialise dans l'entretien des usines de traitement des eaux usées résidentielles et commerciales.

Cette nouvelle acquisition permet à Premier Tech d'étendre son offre commerciale en matière de solutions client au Royaume-Uni et d'intensifier le développement de son réseau de services en Europe.

Forte de 15 ans d'expérience dans le domaine, Envirowise oeuvre à créer des solutions innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement. Au total, c'est une dizaine d'équipiers qui se joindra à l'Équipe Premier Tech.

« Jumelée au savoir-faire et à l'expertise de notre équipe, l'intégration d'Envirowise à notre groupe d'affaires permettra d'augmenter notre présence et offre de services au Royaume-Uni. Elle vient également confirmer notre engagement envers le développement durable et les communautés où nous oeuvrons », explique Henri Ouellet, président de Premier Tech Eau et Environnement.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au coeur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses plus de 5 200 équipiers présents dans 28 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars.

