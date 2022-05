Le ministre Jean Boulet lance un Plan d'action pour favoriser la régionalisation de l'immigration





QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce aujourd'hui son Plan d'action pour favoriser la régionalisation de l'immigration au Québec.

En se dotant du Plan d'action, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration assume son rôle de coordination afin d'engager et de mobiliser l'ensemble des partenaires dans la mise en place de solutions adaptées aux réalités des régions. Ces solutions permettront de consolider les conditions propices à l'accueil, à l'intégration, à l'établissement durable et à la pleine participation, en français, des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec.

Le Plan permettra donc d'atteindre une meilleure répartition régionale de l'immigration afin que les personnes immigrantes contribuent au développement social, économique et culturel, tout en assurant la croissance démographique de l'ensemble du Québec.

Ainsi, le Ministère vise également à inciter les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux à agir de façon concertée afin de faire en sorte que l'immigration puisse contribuer à la vitalité des territoires. Les acteurs de l'État, de la société civile et du marché du travail seront mobilisés afin de coordonner leurs efforts pour relever les défis qui sont liés à l'établissement durable des personnes immigrantes en région.

Ce plan présente des leviers d'action regroupés selon trois principaux objectifs :

Prioriser la régionalisation dès l'étranger en incitant les personnes immigrantes dont les compétences répondent aux besoins des régions à s'y établir dès leur arrivée au Québec :

Concrètement, le Ministère misera sur les programmes d'immigration et les services offerts dès l'étranger pour promouvoir les régions, leurs avantages, les emplois disponibles. Les personnes immigrantes seront accompagnées à cet effet, dès l'étranger.

Contribuer à l'attractivité des régions et au développement de collectivités plus accueillantes et inclusives afin d'inciter la régionalisation durable des personnes immigrantes :

Le récent et large déploiement régional du MIFI et la mise en place de nouveaux programmes et services aux personnes, entreprises et collectivités sont des outils précieux pour établir, dans les régions, les conditions propices pour que les personnes immigrantes s'y établissent durablement. Le Ministère vise à optimiser l'accompagnement et le soutien offerts aux personnes immigrantes sur l'ensemble du territoire québécois.

Réviser et optimiser les programmes, les services et les mesures en matière de régionalisation afin d'accroître leur utilisation dans toutes les régions et de simplifier l'expérience client :

Le Ministère entend se doter d'outils pour mieux planifier, améliorer l'implantation et suivre les résultats des services de régionalisation. La finalité souhaitée est que les programmes et les services déployés soient bien arrimés aux besoins des personnes, des entreprises et des collectivités pour assurer leur utilisation maximale.

Le Plan d'action s'inscrit dans la suite logique d'une série d'actions cohérentes que le gouvernement a entreprises depuis 2019 pour accentuer la régionalisation de l'immigration, notamment : son déploiement régional et ses partenariats dans le cadre du Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration ou du Programme d'appui aux collectivités.

«?Les régions présentent des atouts indéniables pour que les personnes immigrantes puissent s'y établir de façon durable : collectivité accueillante, proximité, emploi, qualité de vie et autres avantages. Le fait de maximiser nos efforts et de travailler tous ensemble avec des objectifs communs et des actions concertées avec les acteurs des milieux régionaux fera en sorte que nous atteindrons plus facilement et rapidement notre but. Celui-ci consiste à réunir les conditions favorables pour favoriser une immigration plus importante en région et pour contribuer à la vitalité socioéconomique de tout le Québec.?»

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

