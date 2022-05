Vous pensez avoir peut-être un problème d'alcool? Les Alcooliques anonymes peuvent vous aider





NEW YORK, le 9 mai 2022 /CNW/ - Cette question, le buveur à problème peut se la poser avant d'énumérer immédiatement les raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas.

Pour aider les gens à tirer leur propre conclusion concernant un problème d'alcool, les AA fournissent un outil d'auto-évaluation : « Les AA sont-ils pour vous? » Ce dépliant comprend douze questions qui visent à aider chaque personne à décider si elle devrait ou non donner une chance aux AA.

L'alcoolisme est une maladie qui transcende l'âge, les aptitudes variées, les croyances, l'origine ethnique, le genre, la richesse ou la pauvreté, le métier ou l'éducation. Notre expérience démontre que n'importe qui peut être alcoolique. Et, bien sûr, toute personne qui désire arrêter de boire est la bienvenue chez les AA.

Le livre Les Alcooliques anonymes expose une idée que de nombreuses personnes ayant un problème d'alcool ont trouvée utile : si, quand on veut réellement arrêter, on s'en trouve incapable, ou si, lorsque l'on boit, on perd le contrôle de la quantité ingérée, alors on fait peut-être face à un problème d'alcool. La bonne nouvelle, c'est que les AA offrent une solution pour ceux et celles qui recherchent de l'aide.

Les AA travaillent de concert avec des professionnels qui peuvent guider leurs clients et clientes ayant peut-être un problème d'alcool vers le programme de rétablissement des AA de leur localité, dans leur état ou province.

Un membre nous a dit : « Lorsque j'ai été prêt à résoudre mon problème de consommation d'alcool, je suis allé voir un conseiller dans le cadre du programme d'assistance de mon employeur. Je lui ai dit la vérité sur ma consommation. Ce professionnel m'a répondu : "Vous devriez essayer les AA ; cela marchera peut-être pour vous." Ce qui m'a traversé l'esprit, alors que j'étais plongé dans le désespoir, c'est qu'il fallait que ça marche pour moi. Et cela a été le cas. »

D'autres trouvent les AA par eux-mêmes en utilisant l'Internet. Curieux à propos de l'alcoolisme ou d'un problème de boisson, ils se rendent sur notre site Web, aa.org où ils peuvent trouver des informations sur les AA ou rechercher des réunions des AA près de chez eux.

Si vous avez un problème d'alcool, les AA peuvent peut-être vous aider, en présentiel ou en ligne. Pour plus d'informations, communiquez avec le bureau de l'Information publique au Bureau des Services généraux à : [email protected] ou au +1 (212) 870-3119.

Pour trouver une réunion des AA, téléchargez l'application « Meeting Guide » d'AAWS.

Contact : [email protected]

(212) 870-3119

