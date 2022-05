Le gouvernement investit 4,5 M$ pour appuyer les communautés isolées dans leur gestion des matières résiduelles





MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance un nouveau programme de soutien doté d'une enveloppe de 4,51 M$ afin d'améliorer la gestion des matières résiduelles générées dans les communautés isolées.

Concrètement, cet investissement permettra de réduire la quantité de matières résiduelles produites et d'en détourner le plus grand volume possible de l'élimination. Il vient réaffirmer l'engagement du gouvernement d'offrir les moyens aux communautés isolées de se doter de solutions adaptées à leur réalité. En ciblant plus de 150 entités municipales ou autochtones, le programme prend en compte leur contexte particulier, marqué par des défis liés à l'éloignement, un manque de main-d'oeuvre, ainsi que des conditions environnementales particulières.

Le programme d'aide financière lancé aujourd'hui sera administré par RECYC-QUÉBEC et s'ajoute aux mesures pour appuyer les communautés isolées ayant des besoins ou problématiques spécifiques prévues à l'action 23 du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le programme s'inscrit également dans le Plan d'action nordique 2020-2023 du gouvernement du Québec.

Les initiatives soumises pourront bénéficier d'une aide s'échelonnant entre 50?000 $ et 960?000 $. Un montant minimal de 2,71 M$ sera réservé aux projets admissibles portés par des entités municipales ou autochtones situées au nord du 49e parallèle, ainsi qu'au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent.

Citations :

«?L'aide aux communautés isolées est l'une des cinq mesures du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Comme la modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables, la réduction des plastiques et de produits à usage unique, la valorisation des matières organiques et le développement des différentes filières de récupération, cette aide constitue un jalon essentiel dans la poursuite de nos objectifs. Je suis fier de lancer aujourd'hui ce programme d'aide financière spécifique qui permettra aux communautés isolées de contribuer à l'effort collectif de réduire la quantité de matières éliminées au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

«?Le programme de soutien aux communautés isolées répond à une priorité des communautés nordiques du Québec. Notre territoire est vaste et les communautés éloignées doivent composer avec des défis supplémentaires pour la gestion des matières résiduelles en raison, notamment, de la distance qui les sépare des centres de traitement. Ce programme correspond aussi à l'une des 49 actions du Plan d'action nordique 2020-2023 de notre gouvernement, qui vise à fournir les outils appropriés aux communautés pour qu'elles habitent pleinement notre Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Pour RECYC-QUÉBEC, il est essentiel d'acquérir des connaissances, de tester des initiatives et d'implanter des mesures concrètes qui soient adaptées aux territoires et aux réalités particulières des communautés. Notre vision d'un Québec sans gaspillage passe par la collaboration, l'audace et l'implication de l'ensemble des communautés. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Lien connexe :

Programme de soutien aux communautés isolées : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-communautes-isolees

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 11:05 et diffusé par :