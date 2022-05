Opération haute vitesse - Une carte interactive présentant l'avancement de la desserte et une solution pour atteindre l'objectif





SHERBROOKE, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui l'état d'avancement de l'Opération haute vitesse ainsi qu'une carte interactive permettant d'en visualiser le déploiement. De plus, l'adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, annonce une entente qui permettra d'atteindre, comme prévu, l'objectif d'offrir à 250 000 foyers québécois une desserte à Internet haut débit d'ici le 30 septembre 2022.

Une carte interactive présentant l'avancement de la desserte haute vitesse

Dans le but d'informer les citoyens et les partenaires quant à l'avancement des travaux de l'Opération haute vitesse, le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui une nouvelle carte interactive, simple et intuitive pour les utilisateurs, qui sera disponible gratuitement en ligne. Cette carte fait état de la situation pour chaque foyer du Québec et fera l'objet de mises à jour régulières jusqu'à la fin de l'Opération.

Ainsi, par la simple saisie dans la zone de recherche d'une adresse municipale, d'une ville ou d'une municipalité, ou même d'une région administrative complète, tout visiteur de cette section pourra constater l'état de situation de l'accès à l'Internet haute vitesse pour le secteur demandé.

Des services satellitaires pour les foyers résiduels éloignés

À la suite de travaux de cartographie sur le terrain et au fil des étapes de déploiement des projets en cours, il a été estimé qu'étant donné la localisation de certains foyers difficilement accessibles, d'autres technologies devaient désormais être envisagées afin d'atteindre l'objectif.

Par conséquent, le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui l'octroi d'un financement de 50 M$ qui permettra de déployer le service de transmission satellitaire d'Internet haute vitesse Starlink vers les 10 000 foyers résiduels au sud du 57e parallèle. Comme les autres projets financés par le biais de l'Opération haute vitesse, ces projets satellitaires devront être terminés d'ici le 30 septembre 2022.

De plus, une aide financière de près de 9,5 M$, dont bénéficiera directement le citoyen, permettra d'assumer la totalité du coût d'acquisition des équipements de réception pour les foyers n'ayant pas accès aux réseaux filaires.

Lancés respectivement en mars, juillet et novembre 2021, les volets Éclair I, Éclair II et Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui ont permis de viser un total de plus de 181 000 foyers, avaient pour objectif d'offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité. Ces foyers se sont ajoutés aux 58 000 qui ont été visés par des initiatives précédentes. Rappelons que, pour ces projets qui desservent un total d'approximativement 240 000 foyers, la fibre optique a été privilégiée car elle assure des connexions sur de très grandes distances et ne requiert aucun recours à des mécanismes de régénération de signal.

Citations :

« Avec l'avènement du télétravail, et dans un souci de développement social et économique des régions, l'accès à une connexion Internet haute vitesse est incontournable. Aujourd'hui, les emplois, les cours, la socialisation et même la médecine se passent en ligne, donc tous les Québécois et Québécoises doivent avoir accès aux technologies leur permettant de s'en prévaloir. Nous voulons un Québec prospère, moderne et tourné vers l'avenir, et il est impensable que cela se fasse sans une desserte en Internet haute vitesse de qualité. Depuis le lancement de cette opération, le gouvernement du Québec a travaillé sans relâche pour mener à terme son engagement d'accélérer la desserte en Internet haute vitesse dans toutes les régions. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je suis très heureux de dévoiler l'avancement des travaux de l'Opération haute vitesse et de permettre à la population de constater, grâce à la carte interactive, où nous en sommes. Dans la dernière année, aucun effort n'a été ménagé afin d'accélérer le déploiement de la desserte dans toutes les régions du Québec. Au fil des derniers mois, grâce à la collaboration avec les différents partenaires, nous sommes parvenus à remédier à plusieurs difficultés rencontrées. Évidemment, certains secteurs demeuraient plus problématiques. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer cette nouvelle entente avec SpaceX Canada, qui permettra de soutenir la finalisation de la desserte sur l'ensemble du territoire québécois. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse

Faits saillants :

À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus d'un milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.





Lancée en mars 2021, l'Opération haute vitesse permettra au Québec, à terme, d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , avec un pourcentage avoisinant 100 %.





, avec un pourcentage avoisinant 100 %. Tous les projets financés par l'Opération haute vitesse devront être terminés d'ici le 30 septembre 2022 et permettre une connexion d'au moins 50 Mbit/s de téléchargement et 10 Mbit/s de téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée.





permettre une connexion d'au moins 50 Mbit/s de téléchargement et 10 Mbit/s de téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée. Rappelons que, dans le contexte de l'Opération haute vitesse, un foyer correspond à un immeuble relié à un compteur d'Hydro-Québec, ou d'un autre distributeur d'électricité, où peut résider une personne physique. Si l'immeuble en est un à logements multiples, chacune de ses unités reliées à un compteur d'électricité constitue un foyer distinct.





La carte interactive est produite en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Les adresses municipales qui s'y retrouvent reposent sur le référentiel d'Adresses Québec, et les données qu'elle reproduit sont mises à jour périodiquement.





Selon l'état de situation de la desserte en Internet haute vitesse, l'adresse, la ville, la municipalité ou la région administrative sera catégorisée ainsi :







Desservie, lorsque 100 % des foyers qu'elle contient sont desservis;



En finalisation, lorsqu'au moins 95 % des foyers qu'elle contient sont desservis;



Projet(s) en cours, lorsque plus de 5 % des foyers qu'elle contient ne sont pas encore desservis et que la majorité d'entre eux sont visés par des projets en cours;



Projet(s) à venir, lorsque plus de 5 % des foyers qu'elle contient ne sont pas encore desservis et que la majorité d'entre eux ne sont pas encore visés par des projets en cours.

De plus, la carte interactive présente, selon les secteurs, les fournisseurs en mesure d'assurer un service répondant aux normes technologiques retenues dans le cadre de l'Opération haute vitesse, soit un débit d'au moins 50 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en téléversement. Toutefois, il demeure possible que d'autres fournisseurs offrent des débits plus faibles dans les mêmes secteurs.





Afin de s'assurer que tous les foyers seront rejoints dans le cadre de l'Opération haute vitesse, les citoyens sont invités à consulter la carte interactive en ligne et à communiquer avec le Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité à l'adresse [email protected] pour signaler toute adresse manquante ou toute erreur d'état de desserte.

Annexes :

