Plus de 13 500 personnes sans médecin de famille en Abitibi-Témiscamingue, abandonnées par la CAQ!





QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La CAQ a lamentablement échoué à remplir sa promesse électorale de fournir à chaque Québécois un médecin de famille, en particulier en Abitibi-Témiscamingue, où l'on compte maintenant 13 522 personnes1 sur la liste d'attente, dénonce M. Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

Aujourd'hui, avec plus de 1 000 000 de Québécois sans médecin de famille, force est de constater que la situation s'est même gravement envenimée depuis l'arrivée au pouvoir de François Legault. En Abitibi-Témiscamingue, comme dans toutes les autres régions, les gens sont inquiets et constatent qu'ils ne peuvent faire confiance au gouvernement caquiste pour leur offrir les services de santé qu'ils méritent, déplore le député de Nelligan.

La CAQ a clairement rompu sa promesse de fournir un médecin de famille à tous les Québécois et, en Abitibi-Témiscamingue, cela représente plus de 13 500 patients qui sont abandonnés par ce gouvernement. Non seulement cet engagement caquiste ne s'est pas concrétisé, mais c'est plutôt le contraire qui s'est produit avec une liste d'attente qui a doublé depuis l'élection de François Legault, souligne M. Derraji.

De son côté, le Parti libéral du Québec s'engage, dans un prochain mandat d'un gouvernement Anglade, à fournir un médecin de famille à tous les Québécois qui le souhaitent, en priorisant les personnes les plus vulnérables.

« En matière de santé, le bilan de la CAQ est un échec complet. Malheureusement, pour les 13 522 personnes en attente d'un médecin de famille en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a plus aucun espoir que le gouvernement Legault remplira sa promesse électorale de 2018. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

1. Chiffres fournis par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en date du 1er avril 2022.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

